洛阳入伏以来为啥不太热？气象台专家：云层较厚能“隔热”

7月27日，我市最高气温出现在栾川，为29.5℃。这样的结果是不是有点儿出乎您的意料？为什么今年入伏以来一直不太热？为什么印象中作为清凉避暑胜地的栾川，会在近日成为我市气温最高的地方？

7月27日，我市最高气温出现在栾川，为29.5℃。这样的结果是不是有点儿出乎您的意料？为什么今年入伏以来一直不太热？为什么印象中作为清凉避暑胜地的栾川，会在近日成为我市气温最高的地方？

市气象台台长禹东晖说，今年的伏天确实有些特殊。俗话说，热在三伏。通常，入伏之后就是一年里最热的时候了。三伏天的气候特点是气温高、气压低、湿度大、风速小。几种因素共同作用，让人们觉得湿热难耐。

为什么三伏天被认为是一年中最热的时候呢？地球被大气层包裹，而太阳光并不直接加热靠近地面的空气，而是先加热地面。地面再通过辐射、空气对流和水分蒸发等形式，把热量传导给空气。所以，每天的平均气温不完全取决于地球从太阳那里得到了多少热量，而是前期得到的热量和散失的热量之间的差。

夏至那天，北半球从太阳那里接收到的热量最多，之后的几十天中，北半球每天接收到的热量还是超过散失的热量，所以日平均气温不断升高。在三伏天期间，地表热量的积累达到峰值。加上雨水增多和副热带高压的影响，高温、高湿的三伏天，就成了最难熬的日子。

禹东晖说，从我市往年气象数据来看，高温极端值通常出现在6月，单纯从气温角度来看，七、八月并不是最热的时候，但这段时间湿度大，人的体感温度较高。之所以人们感觉今年入伏以来不热，是因为近期我市上空云系较多，云层较厚。它们就像一层厚厚的被子，让阳光难以到达地面，起到了“隔热”的作用。在冰箱还没有普及的年代，每到夏天，走街串巷售卖雪糕的人都会用棉被裹着雪糕，由于阻隔了外界热量，所以雪糕不容易化掉。这两者是一样的道理。

而栾川之所以在近日成为我市气温最高的地方，也同样是因为云层的作用。禹东晖说：“27日，南部山区云层较为稀薄，阳光一路畅行到达地面，升温作用明显。不过，29.5℃并不能算是高温天气。栾川因为地势较高、植被好，常年来看，依然是我市夏季最凉快的地方。”

禹东晖说，近期气温低、湿度大，人体感觉相对凉爽，但并不代表整个伏天都会是这样的状态，后期一旦天气系统出现调整，伏天的威力马上就会得到施展。（记者 郭飞飞 通讯员 陈红霞）