洛阳市民注意！购车补助消费券申报8月10日18时截止

昨日，记者从市商务局获悉，7月13日0时起，我市购车补助消费券开始网上申报，符合条件的消费者可领取消费券。目前，购车补助消费券申报工作已经启动了半个月，不少市民通过拨打电话，咨询申报流程、消费券如何使用等问题。

昨日，记者从市商务局获悉，7月13日0时起，我市购车补助消费券开始网上申报，符合条件的消费者可领取消费券。目前，购车补助消费券申报工作已经启动了半个月，不少市民通过拨打电话，咨询申报流程、消费券如何使用等问题。

市商务局相关负责人提醒市民，如果信息未能审核成功，请您重新核对是否符合补贴条件、发票等信息是否拍摄清楚。消费券申报8月10日18时截止，还没有申报的市民要抓紧时间了。

记者了解到，为了进一步促进消费，我市购车补助消费券经过前期严格招标，精选了信用好、有实力的商家合作，不仅有大张购物卡、中石化加油卡等，还有生活用品类、餐饮娱乐类、汽车服务类、教育学习类、医疗健康类等类别的多款产品。

生活用品类

雅迪电动车、凤奕凤栖梧汉服体验馆、艾蔻儿童电话手表、diplomat外交官背包、九九龄醋业、科瑞林业精品葡萄、悠路儿童安全座椅、都市太太系列锅品、斑斓摄影、美国潮牌Superme拉杆箱、茗公馆古法老铁锅三件套、乐克尔锻匠炒锅、百孝先肩颈按摩仪、创维空气净化器。

餐饮娱乐类

老雒阳餐饮、建业商圈商家大礼包、浩蛋烧烤海鲜广场、贰麻酒馆、鑫鑫温泉洗浴、格调网咖、帕美电竞、伊川县可可里酒店、一千零一夜主题酒店、初心农家采摘园。

美容美发类

夏洛克美容美发、璐易曼莎美容、爱首尔洗脸吧。

购房代金券

绿都中梁、城筑·伊河源、港乾大厦、建业·世悦府、建业·龙府、建业·定鼎府、建业·滨河珑府、建业·大城小院、东方今典·东方府。

汽车服务类

名扬汽车维修服务养护套餐、悠路车载充气泵、亿伟专业汽车保养连锁、名扬汽车维修服务养护套餐、阔利汽车美容装饰、车友道汽车装饰。

房产装修类

龙发装饰、鹰牌陶瓷。

教育学习类

星光舞校、想象部落美术、步步高教育、斯坦伯格钢琴、YBDL青少年篮球发展联盟、红杉树智能英语学习卡、潘达小镇少儿英语。

医疗健康类

洛阳市口腔医院、凯旋口腔、康博健身、棠仪足道、明舍瑜伽、爱心瑜伽、融厚医疗康复治疗、颗靓颗美口腔门诊。

针对近期市民咨询较多的问题，记者进行了梳理并请相关负责人作了解答。

1. 选择的包邮产品多长时间发货？

答：一般是提交后7个工作日内，按提交顺序先后发货，由于人数较多，请您耐心等待。

2. 提交资料后，为何提示无发票信息？

答：请您重新核对购车信息，看购车发票是不是洛阳本地发票，是否在补贴范围内(发票时间须在5月9日至7月9日之间)。如果发票拍摄不清晰，系统也将无法识别。

3. 为何提示行驶证信息与身份证、发票信息不一致？

答：请再次确认照片是否拍摄清晰，若有阴影、反光、遮挡等系统均识别失败。

4. 消费券如何使用？

答：包邮产品7个工作日发货，无须核销二维码。消费券产品须到指定的实体店进行核销，兑换相应的产品服务及套餐(登录微信进入“洛阳晚报”公众号，点击购车补助—我的卡包—选取使用的消费券)。

5. 怎样知道审核有没有通过？

答：若审核通过可以直接选取消费券，若审核不通过需要继续提交三个证件资料。

6. 大张购物卡怎么使用？

答：大张购物卡在全市所有门店均可当现金使用，无任何附加消费。凭核销二维码提前至大张指定门店兑换成大张消费卡后即可使用。

7. 中石化加油卡怎么用？

答：凭核销二维码至中石化全市范围内可办卡的网点兑换成加油卡。兑换成功后，可在洛阳地区任意中石化加油站进行加油。

8. 老雒阳餐饮消费券怎么使用？

答：在全市范围内均可当现金使用，无任何附加消费。先持核销二维码到老雒阳餐饮指定门店兑换成消费卡后，可到老雒阳所有门店使用。(记者 李迎博 通讯员 楚瑾姬)