为帮助孟津县送庄镇白鹿村桃农 爱心企业再出手

日前，洛阳晚报报道了孟津县送庄镇白鹿村的鲜桃成熟，桃农面临销路不畅的情况，爱心企业联合本报帮助桃农推销鲜桃。昨日，爱心企业又从桃农那里购买170余箱鲜桃，送给孟津县中医院医护人员，以感谢他们在疫情防控期间的辛勤付出。

鲜桃送给医护人员

日前，洛阳晚报报道了孟津县送庄镇白鹿村的鲜桃成熟，桃农面临销路不畅的情况，爱心企业联合本报帮助桃农推销鲜桃。昨日，爱心企业又从桃农那里购买170余箱鲜桃，送给孟津县中医院医护人员，以感谢他们在疫情防控期间的辛勤付出。>>>相关新闻

前不久，融创华北区域集团豫西公司看到桃农遇到销路不畅情况的报道后，第一时间联系本报，并找来专业的摄影摄像团队，为桃农拍摄“大片”，制作了我市首部公益默片(无配音、配乐的短片)，积极帮助桃农寻找销路，取得不错反响。

为进一步帮助桃农，融创华北区域集团豫西公司决定再购买一批鲜桃，考虑到广大医护人员在新冠肺炎疫情防控期间的辛勤付出，最终决定将这批鲜桃送给孟津县中医院。“我们在帮助桃农的同时，也想表达对医护人员的敬意。”融创华北区域集团豫西公司相关负责人说。

昨日下午，融创华北区域集团豫西公司工作人员从白鹿村购买价值上万元共计170余箱鲜桃，送到了孟津县中医院医护人员的手中，该医院负责人向捐赠者表达了谢意。

作为中国高端精品生活创领者，融创地产坚持“全国优势布局和高端精品”发展战略，持续为客户打造高端精品住居，创领中国高品质人居的时代标杆。2019年，融创进驻洛阳，成立融创华北区域集团豫西公司，在孟津县的空港产业集聚区打造融创凯瑞·国宝宸院，希望在为洛阳人民提供美好生活方式的同时，积极承担社会责任，创造社会价值。（记者 魏巍 实习生 刘梦格 文/图）