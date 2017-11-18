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洛阳市召开2020年全国文明城市创建工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-29 08:34

　　昨日，我市召开2020年全国文明城市创建工作推进会，动员全市上下扛起使命担当、强化真抓实做，扎实做好新时代爱国卫生运动、文明城市创建和百城建设提质等工作。

　　市长刘宛康出席会议并讲话，市委副书记赵会生主持会议，市领导魏建平、王飞参加会议。

　　刘宛康强调，坚持把党的领导贯穿文明创建全过程和各方面是我们创建成功的宝贵经验，更是我们必须始终坚持、牢牢把握的正确方向，要持续强化党在文明城市创建中的领导核心作用，积极推动基层党组织成为文明城市创建的坚强战斗堡垒，充分发挥广大党员的先锋模范作用，带动提升全市文明水平和市民文明素质。要坚决克服侥幸麻痹思想，谋划实施一批与文明创建关系密切的项目，分批分类推动农村人居环境整治，深入开展网络文明建设，持续提升创建工作水平。要对标细化明责任，协同作战聚合力，动真碰硬严督导，把创建任务分解到人，压紧责任链条，推动任务落实。要抓住重点关键，在打造特色品牌、提升市民素质等方面下功夫，不断增强创建工作实效。要深入践行以人民为中心的发展思想，把办好民生实事融入文明创建全过程，让群众真切地感受到文明创建带来的实惠。

　　与会人员集中观看了我市文明城市模拟测评情况及近期暗访发现的主要问题视频短片，各县(市)区和市直委局递交了《2020年度洛阳市创建全国文明城市目标责任书》，部分县(市)区和市直相关委局负责人围绕落实文明创建工作目标任务进行了承诺发言。(记者　李三旺)
[ 责任编辑：马佳佳]
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