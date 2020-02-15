洛阳将建立新冠肺炎疫情防控专题档案数据库

记者昨日从市档案馆获悉，市疫情防控指挥部日前已将今年6月底前形成的新冠肺炎疫情防控档案正式移交市档案馆，包括纸质文件4215件、电子文件916件、照片2181张、录音录像592个时长2400分钟。市档案馆将对这些档案资料进行数字化加工，建立专题档案数据库。

记者昨日从市档案馆获悉，市疫情防控指挥部日前已将今年6月底前形成的新冠肺炎疫情防控档案正式移交市档案馆，包括纸质文件4215件、电子文件916件、照片2181张、录音录像592个时长2400分钟。市档案馆将对这些档案资料进行数字化加工，建立专题档案数据库。

其中，市委常委会会议和疫情防控指挥部视频调度会等会议领导讲话、会议纪要、文件、工作总结等重要文件材料，已整理归档377件。省委组织部、市委组织部表扬文件，市委追授的“洛阳市优秀共产党员”马永亮同志生前照片、日志、学习笔记、工作视频等资料，两次全城集中消杀照片视频资料，洛阳市新型冠状病毒防控应急救治中心建设照片视频资料，21个医疗救治专家组人员名单资料，123名援鄂医疗队队员照片视频资料，32名确诊患者病历档案等重点档案资料已移交进馆。

据介绍，这些档案资料真实记录了在市委、市政府的坚强领导下，洛阳人民万众一心、众志成城的抗疫历程。市档案馆将对移交进馆的疫情防控档案资料进行数字化加工，建立专题档案数据库，为存史留凭、科学研究、领导决策、固化经验提供重要的档案依据。（记者 余子愚 通讯员 王静）