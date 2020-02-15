高招第二次志愿填报明日开始 这些问题考生需注意

明日，我省高招第二次志愿填报将开始。针对考生和家长在志愿填报过程中遇到的问题，市招生考试中心普招科科长高冰南进行了解答。

明日，我省高招第二次志愿填报将开始。针对考生和家长在志愿填报过程中遇到的问题，市招生考试中心普招科科长高冰南进行了解答。

关键词：志愿填报

第二次志愿填报，具体是怎么安排的？

答：7月30日8时至8月2日18时，填报艺术本科批A段、艺术本科批B段、特殊类型招生志愿，本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿。

在艺术本科批A段、艺术本科批B段中，美术、书法类专业实行平行志愿，设9个志愿，每个志愿可填报1所高校，每所高校可填报1个专业；其他专业仍为顺序志愿，设2个志愿，每个志愿可填报1所高校，每所高校可填报1个专业和是否同意调剂专业。

特殊类型招生志愿包括高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队招生。已取得相应资格的考生，可在以上3类中选报1类，不得兼报。可填报1个高校志愿，每所高校可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。

本科一批、地方专项计划本科批、本科二批实行平行志愿。本科一批、地方专项计划本科批可填报1个至6个高校志愿；本科二批可填报1个至9个高校志愿。每个高校志愿可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。

提醒：考生注意，高校专项计划在本科一批之前投档录取；地方专项计划本科批安排在本科一批结束后，本科二批开始前录取。

关键词：复读

确定复读，是不是可以不报志愿了？

答：确定复读，可以不填报志愿。

升学志愿是考生意愿的体现，也是考生对录取院校的书面承诺。录取时，我们充分尊重考生志愿，严格按志愿投档，被录取后考生应如期到校报到。如果按所报志愿录取后考生不入学就读，既浪费宝贵的招生计划，浪费高校的教育资源，客观上又占用了他人的升学机会。

根据省招办相关规定，对于在普通高校招生录取中不履行志愿约定的考生，当批次录取电子档案停止运转；对录取后不入学实际就读等造成招生计划浪费的，下一年报名参加高考将限制其填报志愿的学校数量，在实行平行志愿的各批次，允许其填报志愿的学校数不超过2所。考生履行志愿约定情况将如实记入其个人电子档案，在普通高招录取中向高校提供，高校可以作为对考生品德衡量的依据。诚信档案，在志愿报名系统里面可以查看。

关键词：调剂

我色弱，报志愿服从调剂的话，会被调剂到某些色弱考生不能学的专业，最后因色弱被退学吗？

答：你的档案信息会有显示，学校会根据信息调剂，不会调剂到那些对你不利的专业，更不会因为这个理由被退学。

另外，关于专业调剂，并非在院校各专业之间随意进行调剂，是有一定范围的。假设某院校在我省本科一批只招收1个专业，那么进档考生只可能被这1个专业录取，不存在向其他专业调剂的可能；假设该院校招收5个专业，某进档考生把这5个专业都填报上了，也不存在调剂；假设该院校招收6个专业，某进档考生报的5个专业都没被录取，在同意专业调剂且考生没报的那个专业未录满的情况下，按照院校招生章程，该考生有可能被调剂到该专业；假设该院校招收20个专业，某进档考生报的5个专业都没被录取且同意专业调剂，按照院校招生章程，考生将在剩下15个专业中未录满的专业间进行调剂，而且同一个院校在不同批次招生的专业之间不能互相调剂，正常收费专业和较高收费专业之间也不能互相调剂。

直播预告：南京航空航天大学

今年高招志愿填报期间，本报将举行“2020年高招志愿填报咨询”直播活动。根据每个阶段志愿填报情况，联合市招生考试中心、在洛招生高校负责人等，为考生和家长在线答疑。

今日19时30分至20时30分，南京航空航天大学洛阳招生负责人，将做客直播间，为考生和家长答疑解惑。

参与方式：关注快手号“洛阳教育”，进入直播间提问。

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