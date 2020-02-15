洛阳民办小学、初中今日摇号 相关负责人答疑热点问题

今日9时30分，我市将面向全市招生的民办小学、初中进行现场电脑派位(简称摇号)。

今日9时30分，我市将面向全市招生的民办小学、初中进行现场电脑派位(简称摇号)。每所学校摇号结束后，将现场公示摇中学生名单，您可关注快手号“洛阳教育”收看直播。未被摇中的学生，还可选报其他未报满的民办小学、初中或划片公办小学、初中。此外，对于家长们关注的问题，市教育局民办中心相关负责人将进行答疑。

●问：孩子报了洛龙区龙城双语初级中学(新街校区)，之前一直没发布该校的招生人数，这次参与摇号吗？

答：参与摇号。该校今年的派位人数为210人，截至报名结束时共有302人报名，报名人数超过派位人数的学校将通过摇号产生派位结果，该校的报名人数超过了派位人数，所以将通过摇号录取。

●问：孩子报的洛阳梅森学校，需要现场摇号吗？

答：不需要。该校的报名人数为27人，派位人数为43人。报名人数没有超过派位人数，学校将直接录取选报该校的学生，家长联系该校，让孩子到校报到即可。

●问：未被摇中的话，还能报其他民办小学吗？

答：可以报没有报满的民办小学，家长可直接到意向学校咨询报名；若没有合适的民办小学，也可在8月7日、8日，到所在划片小学审验相关证件，安排入学相关事宜。

关注“洛阳教育”快手号看现场摇号直播

摇号现场，市教育局、市纪委派驻教育局纪检组、市教育局电教馆、新闻媒体、河洛公证处、报名学生家长代表及各校招生负责人将齐聚一堂，严格按照规定流程进行摇号。

为让家长们更直观地了解现场摇号过程，《洛阳晚报教育周刊》官方快手号“洛阳教育”将于今日9时30分通过快手视频平台进行直播，有需要的家长可关注收看。

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