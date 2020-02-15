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3名男子在嵩县非法猎捕壁虎上百只 被警方抓捕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-29 08:13

绘图 吴芳

　　昨日，记者从嵩县公安局获悉，大坪派出所破获一起非法狩猎案，3名外地男子到嵩县非法猎捕壁虎上百只。接到群众报警后，警方迅速出击抓现行。

　　7月19日23时许，嵩县公安局大坪派出所接到辖区群众报警称，有3名外地男子潜入他们村偷逮壁虎。接警后，大坪派出所所长闫颖慧立即带队到现场实施抓捕。

　　“案发现场是一个非常偏僻的村庄，且土坯房比较多，给壁虎安家提供了合适的环境。”闫颖慧说，报警者是附近村民，当晚发现有3名陌生男子进村逮壁虎，听口音不像本地人，用手机上网查询得知，壁虎属于国家“三有”保护动物，禁止猎捕，于是悄悄报了警。

　　民警赶到时，3名男子正戴着头灯四处寻找壁虎，他们手里的长竹竿顶端绑有粘蝇板，对着墙上的壁虎轻轻一拍，就能粘住。当晚，民警成功抓获其中两名男子，另外一人潜逃。经讯问，嫌犯交代了作案动机和过程。原来，3名嫌犯都是焦作沁阳人，其中一人此前来过嵩县，发现在一些土坯房较多的偏远村庄有不少野生壁虎，于是起了贪念，打算逮壁虎卖钱。

　　18日，仨人开车从焦作来到嵩县大坪乡，19日晚潜入落脚点附近的村子，截至被抓前，他们已猎捕壁虎上百只。“在警方高压态势下，前几天，最后一名嫌犯主动投案。”闫颖慧说，目前，因涉嫌非法狩猎犯罪，该案3名嫌犯中，有两人已被警方依法刑拘，另一人因患病办理取保候审，案件正在进一步侦办。

　　闫颖慧介绍，壁虎属于国家“三有”保护动物，即国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物，禁止私自捕捉。

　　根据省林业厅的有关规定，栾川、嵩县、汝阳、宜阳、洛宁等地属于我省首批禁猎区。这意味着，在这些县的任何一个地方都不能随意猎捕野生动物，即便常见的麻雀、青蛙、蟾蜍、野兔也不行，逮一只就违法。

　　此外，根据我国刑法第三百四十一条规定，违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的构成非法狩猎罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（记者 牛鹏远 通讯员 胡晓）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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