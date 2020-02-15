洛阳今天多云间阴天局地有阵雨 气温22℃到31℃

今天多云间阴天，局地有阵雨或雷阵雨，东南风2级到3级，气温22℃到31℃。

印象中的7月是闷热的，而今年的7月是惬意的。

即便是中午，空调也派不上用场；傍晚穿着短袖骑电动车，甚至还有点凉；入夜后，夏凉被、毛巾被更是离不了。

自今年7月1日以来，我省各地高温频频“缺席”。河南省气象台数据显示，三门峡自7月1日以来高温零“打卡”。高温天数最多的地区——焦作，也仅有5天高温，省会郑州7月高温天数仅有2天。今年7月将成为近10年最凉爽的7月。7月最后几天，依然没有高温，将以清凉收尾。

下面来看下我市今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，受西南气流影响，预计今天多云间阴天，局地有阵雨或雷阵雨，东南风2级到3级，气温22℃到31℃。明天多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，东南风3级左右，气温21℃到31℃。

这里提醒您，每年的7月中下旬到8月中上旬是我市的主汛期，夏季我市的大部分降水出现在这个时段，降水量往往比较大，且分布极不均匀，广大防汛单位和市民要注意关注天气变化，防范雷电、暴雨、大风、冰雹等自然灾害。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）