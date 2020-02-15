签约！洛阳与4家电信企业深化合作：5G网 、千兆宽带、千兆WIFI……

今日下午，洛阳市与河南移动、河南联通、河南电信和河南铁塔4家电信企业签署战略合作框架协议。

今日下午，洛阳市与河南移动、河南联通、河南电信和河南铁塔4家电信企业签署战略合作框架协议。洛报融媒记者在签约仪式上获悉，洛阳与4家电信企业将在加快5G建设和应用引领等方面开展一系列深度合作，加快5G基础网络设施尽快完成城乡覆盖，推动千兆5G、千兆宽带、千兆WIFI小区接入，为推动洛阳产业转型、5G+应用发展将带来积极影响。

按照协议，洛阳将和河南移动合作推进5G基础网络、中部云谷项目、5G新型智慧城市、智慧洛阳云平台建设等。在网络基础设施建设方面，河南移动近期计划投资4.38亿元，建设5G基站863个、加密4G基站，建设家庭宽带端口20万个。在数据中心建设方面，该公司将加快中部云谷二期项目建设，规划投资7亿元，建筑面积2.5万平方米，建设标准机柜4000个，最大存储容量可达600P，互联网出口将扩容至10T，规划云平台计算能力将达100万核VCPU。在重点项目建设方面，河南移动也将充分发挥5G领先优势，全力推进洛阳新型智慧城市、环保大数据平台、公共卫生大数据平台及农业大数据平台建设，积极开展“5G+”智慧工厂、“5G+”急救医疗、“5G+”智慧交通、“5G+”城市管理等项目合作。

洛阳将与河南联通深化5G基础网络、5G创新示范应用等合作。在5G网络建设方面，河南联通将携手电信公司共建5G网络，2021年投资建设5G基站约1300个，2022年投资建设5G基站1060余个。加快洛阳骨干网1.6T平台升级，满足下一步5G应用、云计算、大数据及智能创新业务需要。在洛建设区域大数据中心，并建设以通信云为核心、具有融合承载能力的智能城域网。

洛阳将与河南电信合作推进5G基础网络、宽带网络、数据中心、物联网建设。在5G网络建设方面，河南电信将携手联通公司共建5G网络，未来2年建设2360余个基站，在洛建设5GC核心网省级核心节点。同时，将助力洛阳智慧扶贫、文旅创新、数字城市、网信安全等大数据平台建设，推进落实“5G+”智慧政务、智慧教育、智慧医疗、智慧文旅、智慧社区、工业互联网等项目合作。

洛阳将与河南铁塔合作推进5G网络建设合作。2020年，该公司将继续发挥资源统筹整合作用，推动资源共享，并加大在洛投资建设5G基站力度，实现全市53家3A级以上景区全覆盖，完成93个20户以上自然村的网络提升。同时，持续提升基础网络运维质量，全力支撑5G通信网络质量不断提升。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 赵志辉）