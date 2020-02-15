李亚会见省通信管理局及4家企业负责同志一行

今日，我市与河南移动、河南联通、河南电信、河南铁塔4家电信企业签署战略合作框架协议，将全面加快5G建设和应用等方面的合作，促进洛阳产业提质和基建提级，助力洛阳打造中西部地区5G+融合创新示范城市。

今日，我市与河南移动、河南联通、河南电信、河南铁塔4家电信企业签署战略合作框架协议，将全面加快5G建设和应用等方面的合作，促进洛阳产业提质和基建提级，助力洛阳打造中西部地区5G+融合创新示范城市。

市委书记李亚会见了省通信管理局一级巡视员孙力和河南移动党委书记、总经理杨剑宇，河南联通党委书记、总经理韦海波，河南电信党委书记、总经理李原，河南铁塔党委书记、总经理薛敬进一行。市长刘宛康代表我市与4家企业签约，副市长侯占国参加相关活动。

李亚代表市委市政府对省通信管理局和4家电信企业长期以来对洛阳发展的支持表示感谢。他说，以5G为引领的新基建是落实“六稳”要求、“六保”任务的重要抓手，5G建设应用对催生新的生产生活方式、推进转型发展高质量发展具有重要意义。当前，洛阳正在深入贯彻落实中央、省部署要求，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，产业发展已进入5G技术催生裂变、嫁接融合的关键期。洛阳高度重视发展数字经济，积极发力新基建、加快5G建设及应用，抢抓新机遇、拥抱数字经济新蓝海，着力打造“网、用、产、研”一体的发展格局。希望以此次签约为契机，深化洛阳与省通信管理局、4家电信企业的合作，在加快5G基础设施建设和应用、洛阳大数据产业园发展、5G装备制造企业引进等领域开展更多务实合作。洛阳市委市政府将一如既往为4家企业在洛发展优化环境、搞好服务，推动地企双方共享机遇、合作共赢，在新一轮发展中占领制高点、争取更多话语权。

孙力和4家电信企业负责人表示，洛阳在5G网络建设上走在了全省前列，在5G产业发展上开展了积极探索，未来发展潜力空间巨大。下一步，将深入贯彻省委省政府加快洛阳副中心城市建设的决策部署，强化政策支持，发挥自身优势，完善合作机制，在5G网络布局、工业互联网节点城市建设和智慧城市、智慧旅游、智慧农业等领域深化合作，积极助推洛阳5G网络覆盖和产业应用走在全省前列，为洛阳提升副中心城市辐射带动能力作出更大贡献。

按照协议，我市将和河南移动合作推进5G基础网络、中部云谷项目、5G新型智慧城市建设等；与河南联通深化5G基础网络、5G创新示范应用等合作；与河南电信合作推进5G基础网络、宽带网络、数据中心、物联网建设；与河南铁塔合作推进5G网络建设合作。(洛报融媒记者 李东慧)