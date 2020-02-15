换届！洛阳市音乐家协会选举产生新主席

今日下午，洛阳市音乐家协会召开第七次会员代表大会，选举产生洛阳市音乐家协会第七届主席团成员。 今日下午，洛阳市音乐家协会召开第七次会员代表大会，选举产生洛阳市音乐家协会第七届主席团成员。 会议指出，洛阳市音乐家协会将坚持先进文化前进方向，以社会主义核心价值观为引领，积极调动广大音乐工作者的积极性，创作出一批贴近群众、贴近生活的音乐作品，充分履行职能职责，组织多种音乐演出活动和文艺志愿服务活动，丰富人民群众的文化生活，推动文艺事业繁荣发展。 会议选举姬丽娜为洛阳市音乐家协会新一届主席，杨冬梅、郑文雅、马红军、张始终、田华、薛玉清6人为副主席。(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 李杨)