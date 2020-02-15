不同意分手 男子把女朋友7000元现金烧成灰

今日，记者从南昌路派出所听说一起案件：一男子和女朋友吵架后，强行破窗进入女朋友家，把她攒的7000元现金烧成灰烬，还把烧钱过程拍成视频发给她。

今日，记者从南昌路派出所听说一起案件：一男子和女朋友吵架后，强行破窗进入女朋友家，把她攒的7000元现金烧成灰烬，还把烧钱过程拍成视频发给她。

该案发生在今年2月3日。当天早晨6点多，女青年小丽(化名)报警称：她男朋友胡某砸玻璃翻窗，强行进入她的出租屋，把她放在柜子里的7000元现金烧了。

接报案后，南昌路派出所治安管理大队二中队民警迅速受理，当天就把胡某传唤到案。胡某在接受讯问时交代，他和女朋友小丽正在闹分手，2月3日凌晨一点多，他喝酒后来到小丽的出租屋楼下，见小丽不在家，他便砸碎窗户玻璃，翻窗进入小丽的房间。

为逼迫小丽与自己见面，胡某不仅把她的衣服全部扔到地上，还拿打火机，把从柜子里翻出的7000元现金当场烧成灰烬，并把烧钱的过程拍成视频，用微信发给小丽。

经讯问，胡某对故意毁坏他人财物的犯罪事实供认不讳，目前，该案已被移送检察机关审查起诉。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群)