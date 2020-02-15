“洛快办”APP上线啦！洛事一点通，办事真的像网购一样方便！

“洛快办”寓意“洛事办”、“快捷办”，是洛阳推广移动政务服务、推动更多事项“掌上办”、“指尖办”的重要举措，是全省“一张网”向移动端拓展延伸的重要平台。

“洛快办”寓意“洛事办”、“快捷办”，是洛阳推广移动政务服务、推动更多事项“掌上办”、“指尖办”的重要举措，是全省“一张网”向移动端拓展延伸的重要平台。

近年来，市委、市政府高度重视我市“民生实事”工作，并印发《中共洛阳市委办公室市政府办公室关于印发<2020年洛阳市重点民生实事工作方案>的通知》(洛办〔2020〕8号)。坚持以群众办事需求为导向，大力推进政务服务“一网、一门、一次”改革，创优“四最”营商环境，切实提高政务服务质量与实效。

“洛快办”首批上线服务具有四大特点

服务内容更丰富

本次推出了7个类别、40项便民服务，首批上线事项全市最多。这主要得益于全市政务服务“一张网”及“民生实事”建设，推动全市政务服务事项清单全面梳理、省市分厅互联互通、数据共享共用，为我市政务服务及便民应用打下的良好基础。

高频服务更突出

推动重点部门高频服务事项实现零跑动，网办的各类政务服务事项及群众关注度高的交通出行、社会保障、教育考试、医疗卫生、法律服务、生活服务等事项都可在线办理，以及其他市直各单位相关高频服务事项。

政务服务更集成

联通了全市政务服务数据，打通了市直各个单位的数据通道，分期分批汇聚各部门服务，逐步实现全市政务服务全接入，形成全市统一的移动应用端，推动网上政务服务平台与移动端一体化。

服务渠道更畅通

积极拓展第三方应用渠道，更好地满足不同用户群体需求。后续“洛快办”还将开设“咨询与反馈”栏目，开展全程监督、评价、投诉并及时反馈，解决企业和群众反映的问题，提升政务服务水平和质量。

答疑解惑

问题 01

“洛快办”APP对深化“互联网+政务服务”，推进“民生实事”改革的意义有哪些？

“洛快办”APP是我市推进“民生实事”改革的重要内容，其意义主要体现在三个方面：

一是体现以人民为中心的发展思想。在智能手机普及的移动互联网时代，我们将政务服务拓展到手机端，在原有政务服务事项全覆盖的基础上，首批接入14家市直单位，可以一站式查询和办理与老百姓生活息息相关的各类便民服务事项近40项，带来全新的政务服务体验。

二是体现网上办事集约化的建设思路。我们推动市直各部门将现有移动端便民服务进行整合集成，打通后台应用系统，真正实现一站式、集约化的政府服务，打造全市政务服务“一个APP”，实现市、县、乡、村四级全覆盖，。

三是体现了市委市政府创优“四最”营商环境的决心。“洛快办”是便民利企的重要举措，我们围绕业务量大、受众面广、民生关注的重点高频事项，实现“掌上办”、“指尖办”，将有效解决群众办事难、办事繁、办事慢的问题。

问题 02

“洛快办”是我省网上政务服务向移动端延伸的重要内容，作为“洛快办”的建设单位，下一步有哪些打算？

“洛快办”首批提供的近40项服务都是与老百姓生活息息相关的，如便民查询、交通出行、住房服务、医疗服务、文教服务、生活服务、司法服务等，后续还将上线更多民生实事便民应用服务。

下一步我们将持续做好三方面工作：

一是不断拓展服务内容。根据前期摸底调查，逐项梳理开发适合在移动端办理的各类服务事项，成熟一个，上线一个，实现更多事项“掌上办”、“指尖办”。

二是畅通沟通渠道。通过线上互动等渠道，建立问题收集机制，收集用户在使用过程中遇到的问题，以及好的意见建议，不断优化服务功能，让群众办事更方便。

三是加强信息安全保护。信息安全也是“洛快办”建设的重要内容，服务集中度越高，涉及隐私敏感等信息的安全风险就会越高，在本次“洛快办”的建设中，我们引入了密码认证功能，加强个人的可信身份识别，下一步我们还将融合其它生物识别的技术，如人脸识别等，通过多元认证技术补充单一认证技术的不足，确保涉及敏感或隐私的服务，只能本人查询和办理，让大家在“洛快办”上办事更放心、更有保障。

问题 03

各个机关单位怎样通过“洛快办”APP为群众和企业提供便民服务的？

根据市委、市政府的部署要求，坚持以人民为中心，深入推进“政务服务”，”便民应用”，倾力打造“洛快办”APP，实现全市40项便民服务“指尖点”“掌上办”。广大群众和企业能够更好地享受便捷服务，具体我们重点做了以下四个方面：

一是在思想观念上“情真意切”。全市机关单位始终带着真诚的心、浓厚的情，全心全意为群众和企业服务。工作中，我们坚持“便民、利民”的价值导向，深入推进审批服务便民化工作。这次政务服务与“洛快办”APP实现无缝对接，涵盖便民查询、交通出行、住房服务、医疗服务、文教服务、生活服务、司法服务等7 大类，做到了应上尽上，用户只要一次注册，就可以全网漫游，全网通办，有效拓宽了政务服务渠道，降低了群众办事获取服务的“门槛”。

二是在办事流程上“删繁就简”。全市机关单位努力简化办事流程、压缩办理时限，最大限度方便群众和企业办事创业。有效解决了群众办事“来回跑”的难题，而且常用证件的办理都可以通过网上预约。

三是在办事材料上“能减尽减”。各单位积极开展“减证便民”专项行动，对政务服务事项的申请材料进行全面梳理和清理，精减申请材料，切实为群众和企业办事“减负”。

四是在优化服务上“精益求精”。我们发扬“数字工匠”精神，坚持实用、管用、好用、爱用的工作标准，不断提升服务质量，拓展服务范围。

下一步，我们将推出更多、更贴心、更便捷的“暖心服务”，努力让广大群众和企业办事像“网购”一样方便。

小贴士：

如何下载“洛快办”APP

手机浏览器扫描二维码，下载安卓版“洛快办”APP(暂不支持苹果手机下载APP)，按照指示注册后即可登录

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