压着录取线，该咋填志愿？听听这些建议吧！

填报高考志愿如何处理专业调剂？分数压着各批次录取分数线的考生该怎样填报志愿？今日，省招办就上述问题进行了解答。

填报高考志愿如何处理专业调剂？分数压着各批次录取分数线的考生该怎样填报志愿？今日，省招办就上述问题进行了解答。

不同意“专业调剂”或被院校退档

省招办有关负责人提醒，考生在填报高考志愿时，除了要科学合理选报院校和专业之外，是否同意专业调剂也需要慎重考虑。

【关键词】平行志愿

当考生被投档到某院校，却因分数等原因无法达到所报专业的要求，此时如果填报的志愿上显示的是“同意专业调剂”，就有机会被该院校调剂到其他未录满的专业；如果考生填的是“不同意专业调剂”，那么院校极可能对考生作退档处理。由于目前高招采取平行志愿的投档模式，一旦被退档，考生极有可能错过本批次录取，只能参加下一批次的录取。

【关键词】调剂范围

省招办提醒，如果考生没有特殊的专业要求，建议同意专业调剂以增加被录取的概率。专业调剂并非在院校各专业之间随意调剂，而是有一定范围的。比如，某院校在我省本科一批招收1个专业，那么进档考生只可能被这1个专业录取，不存在调剂的可能；假设该院校招收6个专业，某进档考生填报了其中的4个专业，在同意专业调剂且考生没报的另2个专业未录满的情况下，该考生有可能被调剂到另外2个专业。此外，同一个院校在不同批次招生的专业之间不能互相调剂，正常收费专业和较高收费专业之间也不能互相调剂。

【关键词】专业前景

现在多数高校在专业设置上综合性都比较强，很多看起来不属于当下热门专业，但却拥有不错的专业发展方向和就业前景。所谓的“好专业”和“差专业”，并不是绝对的。此外，被调剂的专业只是院校招生名额未录满的专业，并不代表一定就是冷门专业。

压线考生切勿一味“追高”

分数压着各批次录取线的考生对如何填报志愿比较纠结。对此，省招办建议，“压线考生”要本着“冲击本批次，确保下批次”的原则慎重填报志愿，切勿一味“追高”。

【关键词】“冲一保二”

分数压着一本线附近的考生，要重点考虑录取分数接近一本分数线的院校，不要追高。同时，要关注刚进入一本招生的院校或大幅增加一本招生计划的学校，这类的学校的实际录取分数可能会有惊喜。此外，可以考虑二、三线城市的院校，录取分数相对较低。如果对专业有强烈要求，可考虑“冲一保二”策略，在一本院校中选择喜欢的专业且“不同意专业调剂”，在二本学校中选择一所好的学校和喜欢的专业，通过自身分数的优势增加录取概率。

【关键词】“夹心层”

今年考生分数处于公办本科院校中普通类专业最低录取分数线附近的考生属于“夹心层”。在前两年，二本和三本录取批次合并之前，他们的分数压着原公办本科二本批次的分数线。对于这类考生来说，如果选择公办本科，可重点考虑收费较高的专业或新升本不久的院校，专业上要避开热门；如果选民办本科，分数优势会更加明显，可供选择的院校和专业将更广泛。

【关键词】二本民办

由于我省二本和三本已经合并，目前压着二本批次分数线的考生被公办学校录取的可能性较低，被民办本科院校录取的可能性最大，也有被高职(专科)录取的可能。

此类学生中，有意继续读研、升学且经济承受力较高的，可考虑民办二本院校；对专业有强烈意向，且经济条件有限的，可考虑在高职高专批次选择满意的公办院校和专业。（洛报融媒记者 孟山）