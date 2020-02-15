洛阳壁画保护纳入国家重点研发计划

今日，洛报融媒记者从洛阳古代艺术博物馆获悉，该馆地下墓葬内壁画被纳入国家重点研发计划——“墓葬壁画原位保护关键技术研究”项目。

今日，洛报融媒记者从洛阳古代艺术博物馆获悉，该馆地下墓葬内壁画被纳入国家重点研发计划——“墓葬壁画原位保护关键技术研究”项目。

洛阳古代艺术博物馆作为我国第一座专题性的墓葬博物馆和古代壁画博物馆，保存有大量精美的古墓葬壁画。其中，著名的《西汉打鬼图》《卜千秋升仙图壁画》等，是目前保存最完整的反映远古“傩文化”的实物资料和我国现存时间最早、画幅最长、内容最丰富的升仙壁画。馆内还有大量揭取修复的汉、唐、宋、金人物图、出行图等壁画，是研究古代社会制度、物质文明、丝路文化和绘画艺术不可替代的珍稀实物。

项目组调研

然而，古代墓葬一旦开挖后，就会打破原来地下比较稳定的环境，给古墓葬壁画带来许多新的病害。对墓葬壁画的原址保护，目前仍是难题。“墓葬壁画原位保护关键技术研究”项目将聚焦墓葬壁画原位保护中的技术需求，以不同类型墓葬壁画为对象，开展墓葬壁画制作材料和工艺、典型病害劣化机理、修复加固材料和系统保护方法等研究，通过示范形成墓葬壁画整体解决方案，突破潮湿环境下壁画保护的关键科学问题和技术难题，提升我国墓葬壁画保护的整体水平。

项目组调研

洛阳古代艺术博物馆相关负责人表示，在随后两年半的项目实施中，将在积极做好壁画保护、解决实际问题的同时，向各个课题组学习先进技术、先进理念，进一步做好专业人才的培养。(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 杨蕊)