高等教育自学考试将于8月1日至2日举行

28日，洛报融媒记者从洛阳市招生考试中心获悉，高等教育自学考试将于8月1日—2日进行。请各位考生及时登录河南省高等教育自学考试考生服务平台，了解洛阳市自考考试地点以及考试相关注意事项。

28日，洛报融媒记者从洛阳市招生考试中心获悉，高等教育自学考试将于8月1日—2日进行。请各位考生及时登录河南省高等教育自学考试考生服务平台，了解洛阳市自考考试地点以及考试相关注意事项。

洛阳市招生考试中心有关负人介绍，参加此次考试的新考生需持身份证、考试通知单参加考试(新考生没有准考证)；老考生要携带准考证、身份证、考试通知单等证件，否则不允许入场。考试期间对新考生重点监管，严格入场时身份核查，考中对新考生逐一核对，严防替考。

为落实常态化疫情防控要求，全体考生要熟知考试和防疫须知，遵守入场规定，自觉接受体温检测，并出示“洛康码”。“洛康码”显示为“绿码”，且体温低于37.3℃者方可入场。来自中、高风险地区的考生，还需出示7天内新冠病毒核酸检测阴性证明。考生须主动配合身份核验和随身物品检查，禁止携带手机、电子设备等非考试必需物品进入考场。（洛报融媒记者 孟山）