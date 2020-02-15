好消息！洛阳至青岛、成都航线增至每天一班

28日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，自8月1日起，由青岛航空执飞的青岛至洛阳至成都航线由每周三班增加至每天一班，市民从洛阳去青岛、成都有了更多选择。

28日，洛报融媒记者从洛阳北郊机场获悉，自8月1日起，由青岛航空执飞的青岛至洛阳至成都航线由每周三班增加至每天一班，市民从洛阳去青岛、成都有了更多选择。

具体航班信息为：

●每周一、周三，7:45从青岛起飞，9:30到达洛阳，10:40从洛阳起飞，12:45到达成都；17:45从成都起飞，19:35到达洛阳，20:20从洛阳起飞，22:05到达青岛。

●每周五、周日，7:25从青岛起飞，9:05到达洛阳，10:05从洛阳起飞，12:10到达成都；17:45从成都起飞，19:35到达洛阳，20:20从洛阳起飞，22:05到达青岛。

●每周二、周四、周六，8:00从青岛起飞，9:45到达洛阳，10:40从洛阳起飞，12:35到达成都；13:40从成都起飞，15:40到达洛阳，16:40从洛阳起飞，18:25到达青岛。

洛阳北郊机场工作人员提醒广大旅客，出行时做好个人防护，至少提前一个半小时到达机场办理相关手续，以免耽误行程。如有出行方面问题，可拨打洛阳北郊机场电话62328666进行咨询。(洛报融媒记者 戚帅华)