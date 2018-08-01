好消息！济洛西高速黄河特大桥成功合龙

昨日凌晨两点，济洛西高速黄河特大桥顺利合龙，标志着济洛西高速公路项目主线全线贯通。

昨日凌晨两点，济洛西高速黄河特大桥顺利合龙，标志着济洛西高速公路项目主线全线贯通。

该项目2017年开建，位于小浪底大坝和西霞院水库之间，全长1.1公里多；起自济源市坡头镇连地村，向南与省道310相交设小浪底北互通式立交，再向南进入洛阳市孟津县曙光村。

该项目是济洛西高速项目全线控制性工程，全长1146.65米，最高墩高达73.4米，是目前省内高速公路高度最高的黄河桥，也是我省境内第27座黄河桥。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 周霖 文/图)