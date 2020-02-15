刘宛康到黄河孟津段、吉利段巡河调研

昨日，市长、黄河市级河长刘宛康带领有关部门负责同志到黄河孟津段、吉利段开展巡河调研。

昨日，市长、黄河市级河长刘宛康带领有关部门负责同志到黄河孟津段、吉利段开展巡河调研。

刘宛康先后深入孟津县白鹤镇鹤中村、鹤西村黄河滩区及吉利区二道河入黄河口处、白坡控导工程等地，检查督导黄河防汛和“清四乱”工作，对发现的问题提出整改要求。刘宛康强调，洛阳是黄河“铜头铁尾豆腐腰”的“豆腐腰”首部，防汛形势非常严峻。当此“七下八上”防汛关键时期，各级各相关部门要进一步提高政治站位，切实把人民群众生命安全放在第一位，立足防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，统筹做好洪水灾害防御和应急抢险救援准备工作，对发现的安全隐患和薄弱环节，建立台账，销号管理，坚决把影响安全度汛的各类隐患消灭在萌芽状态，确保黄河安澜，确保安全度汛。

刘宛康强调，没有良好的生态环境，高质量发展就无从谈起。要深刻认识做好黄河生态保护的重大意义，自觉肩负起保护黄河生态安全的政治责任，把黄河流域生态环境排查整治问题和“四乱”突出问题整改作为重中之重，以突出问题的彻底解决推动污染防治工作的持续提升。各级河长要切实负起责任，不能只挂名不出征，要拿出足够的时间和精力，到一线、到现场，查问题、补短板、促提升，真正把任务落下去、让工作实起来，确保河水清洁、河道安全。要加强部门协作，严格工作纪律，对指令不执行、责任不落实、组织不到位、措施不得力的，要依法依规严肃追责问责。（记者 孙自豪）