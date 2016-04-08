洛阳大力实施新时代大保护大治理大提升治水兴水行动

河流是大地的动脉，人逐水而居，生存繁衍。哺育滋养之情，便是“母亲河”的由来。黄河是中华民族的母亲河，在河洛大地，出峡谷入平原，形成密布的河湖水网，孕育了厚重的河洛文化。

河流是大地的动脉，人逐水而居，生存繁衍。哺育滋养之情，便是“母亲河”的由来。黄河是中华民族的母亲河，在河洛大地，出峡谷入平原，形成密布的河湖水网，孕育了厚重的河洛文化。

治理黄河，重在保护，要在治理。从小浪底水利枢纽一坝飞架，高峡出平湖，到引黄入洛工程全线贯通，清流汇洛城，再到小浪底南岸灌区开工建设“解渴”邙岭；从黄河“清四乱”，保护母亲河，到“四河三渠”全流域治理，再到沿黄生态廊道建设、示范河湖创建、国际湿地城市打造……近年，我市以建设黄河保护治理示范区为牵引，共同抓好大保护、协同推进大治理，持续深化拓展“四河三渠”综合治理，大力实施新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，黄河洛阳段及全流域正成为自然之美、文化之韵、民生之乐交相辉映的幸福河。

“四河三渠”绽新颜

黄河洛阳段处于黄河中游末端，经三门峡进入我市境内，流经新安、孟津、吉利三县区。曾几何时，桀骜不驯的黄河水患频发。1994年9月，小浪底水利枢纽开工建设，2001年年底主体工程完工，黄河从此安澜。此后，我市又相继实施小浪底水利枢纽南岸引水口工程、引黄入洛工程、小浪底南岸灌区工程，突破邙岭阻隔，实现了黄河合理开发利用。

洛河、伊河、涧河、瀍河是黄河在洛阳境内的重要支流，流域面积约占全市总面积的82%。长期以来，洛阳城区和县城规划建设沿河布局，治河治水的实践从未中断，然而，水量不足、水质不良、河岸不绿、设施不全、道路不畅等问题依然存在。

习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上一针见血地指出，“黄河一直体弱多病，水患频繁，当前黄河流域仍存在一些突出困难和问题。究其原因，既有先天不足的客观制约，也有后天失养的人为因素。可以说，这些问题，表象在黄河，根子在流域”。

近年，我市践行习近平生态文明思想，全面启动“四河同治、三渠联动”，推出截污治污、引水补源、湿地游园、生态绿化、路网建设、沿河棚改等一揽子重大工程。截至今年上半年，全市累计实施“四河三渠”综合治理项目248个，综合治理河道225.7公里，沿线排污口全部截流，引畛济涧等12项引水补源工程建成投用，着力实现水清岸绿惠民生、一河清水入黄河。

今年，我市高标准推进沿黄生态廊道建设，完成沿黄绿化2800公顷。以河湖为载体，城市游园、城市书房、城市“乐道”滨水而建，呈现出一幅生态宜居的动人图景。我市成功创建全国水生态文明城市，伊洛河入选全国首批示范河湖建设试点。

当前，在深化拓展“四河三渠”综合治理基础上，我市全面掀起新时代大保护大治理大提升治水兴水行动高潮，以黄河保护治理为重点，由“四河三渠”向全市域各类水体拓展，促进水生态环境全面改善。

以河长制促“河长治”

昔日采砂场，今朝岸线美。来到黄河孟津会盟段，经过治理的黄河滩区，绿树成荫、水草丰茂、水鸟翔集，一派生机盎然之景。

曾经由于历史原因，黄河湿地划界与滩区群众生产生活区域叠加，乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题十分普遍。放眼全域，遍布河洛山乡的河湖溪涧，也存在类似问题。

“表象在黄河，根子在流域；问题在水里，根子在岸上。”市水利局相关负责人表示，过去“九龙治水”，管不好一条河。近年，我市以全面推行河长制为契机，构建完善覆盖城乡的市、县、乡、村四级河长体系，并探索设立民间河长、企业河长等，扎实开展河湖“清四乱”，形成了护河清河的强大合力。

与此同时，我市创新推出“河长+检察长+警长”联动工作机制，对发现的问题，以一事一单形式向河长、检察长、警长一并交办，联合执法打击涉水违法行为，形成强大震慑。不仅如此，市公安局警务航空队警用直升机、无人机也加入“巡河大军”，通过空中巡逻及航拍，实现流域无死角监控。洛阳创新落实河长制的做法，成功入选全国“改革开放40年地方改革创新40案例”。

河长制，不是挂名制，而是责任田。我市对各级河长的履职情况进行常态化督导暗访和定期考核，考核结果作为班子及干部综合考评的重要依据，对失职渎职的严格追究责任，着力推动河长制从“有名”向“有实”转变。

保护治理水生态是全社会的共同责任。我市还全面开展全民清河护河行动，大力倡树爱河护河光荣的社会风气，真正打好爱河护河清河的人民战争。

湿地城市当可期

鹤鸣湖、清水湾、流花溪、飞苇渡、白鹤洲……来到吉利黄河湿地，黄河岸边曾经密密麻麻的养殖鱼塘，变成了连通的湿地公园，“乐道”贯穿其间，不仅是水鸟栖息的天堂，也成为人们亲近黄河、感受自然的好去处。

黄河湿地国家级自然保护区洛阳段总面积达2.4万公顷，是以保护水禽及湿地生态环境为主的自然保护区。这些年，随着黄河湿地生态修复，大鸨、黑鹳、中华秋沙鸭等珍稀鸟类成了湿地的常客。

在伊河北岸的李楼湿地，原本直接排入伊河的污水处理厂中水，在伊水游园里绕了几道弯，经过水草、林木的涵养净化，水质更好了，而且搭配亭台轩榭、游园“乐道”，形成了良好的水系景观，一举多得。

湿地是城市之肾，水是湿地之魂，维系着生态平衡和生物多样性。如今，我市以建设黄河保护治理示范区为契机，提出高标准创建国际湿地城市，以此促进流域综合治理、系统治理、源头治理，打牢高质量发展的生态底色。

前不久，《洛阳市城区生态湿地建设行动方案》印发实施，敲定了一揽子湿地建设和修复提升工程。其中，我市将因地制宜新建9个湿地样板，分别为伊河东湖湿地、伊河李村湿地、伊河李楼湿地、双溪湖湿地、东坡湿地、瀍河后李湿地、涧河党湾湿地、金水河湿地和东陡沟湿地；高标准做好7个已建湿地修复工作，涉及伊河龙门湿地、伊河关林湿地、洛河白村湿地、甘泉河湿地、洛河白马寺湿地、瀍河朱樱湖湿地和河南黄河湿地国家级自然保护区(吉利区)。按照方案，我市计划到2021年将城区湿地率提高至12%，到2025年提高至18%，全面提升湿地保护水平。

下一步，我市将坚持“生态优先、保护优先，协同保护、属地管理，以人为本、惠民利民，文化融合、突出特色”的原则，从源头上加强湿地环境保护、建设和合理利用资源，充分发挥湿地的多种功能和多重效益，把黄河文化、河洛文化融入湿地，并与游园、“乐道”建设等相结合，构建“亲临性”的湿地生态环境，打造群众共享的绿色空间。（记者 白云飞 实习生 王龙飞 文/图）