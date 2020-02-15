洛阳市启动跨境电商“B2B”出口试点业务

近日，在洛阳五洲跨境电商产业园海关监管仓内，园区企业发往俄罗斯和瑞士的产品经过洛阳海关工作人员查验后，采用跨境电商“B2B”(企业对企业)模式申报通关，这标志着我市跨境电商“B2B”出口试点业务正式启动。

近日，在洛阳五洲跨境电商产业园海关监管仓内，园区企业发往俄罗斯和瑞士的产品经过洛阳海关工作人员查验后，采用跨境电商“B2B”(企业对企业)模式申报通关，这标志着我市跨境电商“B2B”出口试点业务正式启动。

根据海关总署近日发布的《海关总署关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》，郑州海关作为10个试点海关之一，自本月起正式开展跨境电商“B2B”出口试点业务。我市成为河南省除郑州外首个实单申报成功的地区，这标志着洛阳跨境电商迈入出口业务全模式、简化申报秒通关的新时代。

此前，我市跨境电商出口以“B2C”(企业对个人)模式为主，适合订单数量少、批次多的跨境业务。而随着“B2B”出口试点业务的开展，即境内企业通过跨境物流将货物运送至境外企业或海外仓，有助于解决清关、运输、监管、退税、结汇等问题，为“洛企出海”提供更加完善的服务。

近年，跨境电商出口海外仓业务凭借物流成本低、送达速度快、售后服务好等优势在国外发展迅速。此次跨境电商“B2B”出口监管试点改革，采用企业一次登记、一点接入、简化申报、便利通关、优先查验等针对性的监管便利措施，降低了企业通关成本，提高了企业通关速度。此外，跨境电商“B2B”出口货物可跨关区转关出运，在疫情防控期间物流通道不畅的背景下，为跨境电商出口货物“另辟蹊径”保驾护航。

“疫情后海外仓模式是跨境电商发展的必然趋势，跨境电商小额‘B2B’也将成为新的业务增长点。通过‘B2B’模式出口，申报更简单便捷，人力和物流成本都下降了，可以帮助企业接到更多的国外订单，我们也更有信心把洛阳的商品卖到全球各地。”作为参与跨境电商“B2B”出口试点业务首单申报的企业，河南好货满仓供应链管理有限公司负责人说。

市商务局相关负责人介绍，近日，省政府常务会议研究审议了《中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区实施方案》。该方案根据洛阳实际，创新提出了加快工程机械、复合材料、摩托车及零部件、有色金属、钢制办公家具、太阳能光伏等六大外贸转型升级基地建设，重点推动洛阳优势制造企业在跨境电商出口“B2B”业务方面先行先试，培育制造业发展跨境电子商务内生动能，将进一步助力洛阳跨境电子商务和制造业融合发展，为洛阳加快建设副中心城市、扩大外向型经济规模提供强有力支撑。(记者 李迎博 通讯员 郝启钢)