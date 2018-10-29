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第十四届省运会洛阳市筹委会第一次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-28 08:38

　　经省政府批准，我市将承办2022年河南省第十四届运动会。昨日，第十四届省运会洛阳市筹备工作委员会第一次会议召开，对相关工作进行部署。

　　省体育局党组书记、局长万旭，市长刘宛康参加会议并分别讲话。市委副书记赵会生主持会议。市领导魏建平、王飞、魏险峰、贺敏参加会议。

　　万旭强调，要深刻认识办好省运会的重要意义，将其作为展现洛阳市和全省转型发展高质量发展重大成就的平台，凝心聚力，全力以赴，以昂扬的姿态和高度的责任感办好这次盛会。要做好顶层设计，在价值观念、发挥综合效益及展现洛阳悠久历史文化上下功夫，确保办出水平、办出特色。要健全组织机构，实现无缝对接，按照时间节点高效推动工作落实，为省运会的顺利举办提供坚强保障。

　　刘宛康指出，省运会是我省规格最高、规模最大、影响最广的综合性体育盛会，承办省运会将进一步促进我市经济、文化和社会可持续、协调发展。要进一步提升政治站位，从讲政治、讲大局的高度认识承办省运会的重要意义，齐心协力做好各项筹备工作。要按照分工主动担责，及时协调解决筹备工作中的困难和问题，一项一项抓推进，一项一项保进度，确保目标任务圆满完成。要积极做好场馆建设、开闭幕式策划等工作，加强体育队伍建设和全民健身活动开展，推动健康洛阳建设。要优化环境、营造氛围，开展全方位、多渠道宣传工作，坚持安全第一不放松，努力把省运会办成隆重、精彩、节俭、安全、富有洛阳特色的体育盛会。

　　上海体育学院教授刘清早受邀在会上作专题讲座。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：马佳佳]
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