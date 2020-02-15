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关于开展人民建议专项征集活动的公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-28 08:12

　　为加快洛阳副中心城市建设，推动我市经济社会高质量发展，着力破解制约发展的瓶颈问题，解决好人民群众普遍关心的问题，不断满足群众对美好生活的向往，增进人民福祉，现面向社会公开征集意见和建议。

　　一、征集内容

　　优化营商环境，全面深化改革；聚焦重点难点，坚决打赢防范化解重大风险、脱贫攻坚、污染防治三大攻坚战；强化制造业高质量发展、集群发展；打造文旅地标，深化文旅融合创新；加强生态文明建设，治水兴水、国土绿化；加强基础设施建设，提升公共服务水平；提高县域经济发展水平。

　　二、征集要求

　　1.紧扣人民建议征集内容提出合理化、可行性建议，要客观公正、实事求是，忌过于简单、笼统、抽象。

　　2.提出的建议要符合我市经济社会发展实际，主题突出、观点鲜明、一事一议、分析原因、提出对策，建议内容要具有较强的针对性和可操作性。

　　3.建议要充分体现广大群众的意愿和需求，尽可能反映群众最关心、最直接、最迫切需要解决的问题。

　　4.求决、申诉、举报，以及超出市级权限的政策法规创制或修改等事项，不属于人民建议范围，相关请求请通过法定形式提出。

　　5.提交建议时要写清自己的真实姓名和联系电话，便于反馈办理情况。

　　三、征集时间

　　本次征集时间自公告发布之日起至2020年10月15日。

　　四、征集方式

　　建议人可通过书信、电子邮件、网站等任一方式提出建议。

　　通信地址：洛阳市洛龙区政和路7号(市征集办)，邮编：471023。

　　电子邮箱：lysjyzjb@126.com。

　　市信访局门户网站：http：//www.lyxf.gov.cn。

　　对通过以上渠道收集到的人民建议，市征集办将及时予以整理、登记，并报送市委、市政府研究或转有关部门办理。对征集到的涉及重大事项、具有重要价值的人民建议，市征集办还将根据建议内容，按照职责权限交由相关部门组织专家学者、社会有关方面代表、特邀建议人等进行论证，形成论证结论，切实推动人民建议的成果转化。对于政府采纳后取得明显经济效益或社会效益的合理化建议，市征集办将对提出建议的人员给予物质或精神奖励。

　　城市是我家，我们需要您的“金点子”。

　　洛阳市人民建议征集办公室

　　2020年7月15日
[ 责任编辑：席倩倩]
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