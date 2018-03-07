嵩县牛庄村：昔日穷山村 闯出致富路

什么是幸福生活？和大家一样，嵩县车村镇牛庄村村民各有看法。

解思会一家

什么是幸福生活？和大家一样，嵩县车村镇牛庄村村民各有看法。

刘春聚说，幸福就是放羊、种香菇；解思会说，幸福就是盖新房，给老婆孩子一个温馨的家……

牛庄村地处伏牛山深处，平均海拔1100米。过去，这里很穷，565口人散居在一条十几公里的沟里，连条像样的路都没有。

记者近日入村采访看到，如今的牛庄新村楼房林立、道路宽阔，健身广场、卫生所、幼儿园、小学、商店应有尽有。有人回老村包山头，搞养殖种植；有人组团外出，学手艺“挣大钱”；有人在合伙创业，生活蒸蒸日上……

就在前几天，山里的雨越下越大，刘春聚赶紧起身赶羊入圈。“95、96、97……”数到110只，他才放心地把圈门关上，一路小跑回屋躲雨。

刘春聚今年54岁，早年在老村住的时候也放羊，不过那时轻易出不了山，仅仅养了几只羊。后来，他们家响应易地搬迁政策出山住进了新村。但在刘春聚看来，老村满山的中药材都是宝，“捂”在山里没出路太可惜了。

2015年，村里开始筹划修路。第二年，时任牛庄村驻村第一书记的孙昌亮从帮扶单位市公路事业发展中心争取到支持，几年间，一条8公里多长的水泥路一点点从山外延伸到老村。路通了，刘春聚和不少乡亲回老村做起了“老板”。如今，他让山里的中药材走出“深闺”，还养了110只羊、种了2万袋冬香菇……

幸福家园社区

“老村成了我们的‘产业园区’。”该村村委会主任解新省打趣说，现在牛庄人把家安在新村，养殖场、种植园放在老村，买来摩托车、小汽车当“通勤班车”。

村民解思会29岁，个头不高、不善言辞。他的新家在幸福家园社区，有100多平方米，三室一厅，窗明几净。回想以前的生活，解思会十分感慨，那时他家住在老村土房里，日子过得紧巴巴的。

这些年，为了改善村民居住环境，村里根据政策安排全村164户村民分批搬迁，分别入住4个社区。其中幸福家园社区毗邻车村镇区，入住村民最多，解思会就是在2018年年底搬迁的。

新家意味着新生活的开始，解思会和朋友合伙建起厂子，做起醇基燃料生意，成了方圆左近饭店的供货商。问起生意咋样，解思会不好意思地笑笑，指了指屋子说：“反正装修钱挣下了。”

除了事业，解思会走出大山后，也组建了自己的小家庭，如今孩子已经几个月了。“还得接着干啊，得让生活更好。”解思会说。

外出打工是不少农家人创收的“必选项目”，牛庄村人也不例外。这些年在村里引导下，逐渐形成了专业队伍——组团干足浴足疗生意。

接通村民栗玉果的电话时，他正在山东聊城的一家足浴店内上班。今年37岁的他已经在外闯荡多年，如今他和妻子都在老乡开的足浴店内做管理人员，从农民变成了白领。

现任驻村第一书记任锁柱算了一笔账：目前牛庄村村民都已搬出大山；60多户村民种植中药材100多亩，养了1500多只羊；香菇基地年产17万袋香菇菌袋；20多家足浴足疗连锁店累计带动百余人次创业、就业……

“条条大道”通小康，牛庄村会越来越“牛”。（记者 赵硕 通讯员 吴伟 文/图）