洛宁叔侄俩沿水渠追了1200米 在众人协助下救出落水女子

在洛宁县城关镇东关村，一条水渠穿村而过。昨日，50岁的村民王显民站在渠边说起那场惊心动魄的救援，依然感慨不已。7月23日下午，一名女子不慎掉进渠里，他与侄子沿水渠追了约1200米，瞅准时机果断下水，并在村民的协助下将人救出。

王显民在此下水救人

在洛宁县城关镇东关村，一条水渠穿村而过。昨日，50岁的村民王显民站在渠边说起那场惊心动魄的救援，依然感慨不已。

7月23日下午，一名女子不慎掉进渠里，他与侄子沿水渠追了约1200米，瞅准时机果断下水，并在村民的协助下将人救出。

一女子落入水渠，叔侄俩寻找救人时机

那条穿村而过的水渠叫洛北渠，水渠宽约20米、水深约3米，水是从洛河引流而来的，由西向东汇入洛河，王显民的家位于渠北。

23日下午5点左右，王显民刚到家，突然听到外边一阵急促的呼喊声。他出门一看，村里的老人卫胜利从西边跑来，手指着水渠说：“有人落水，赶快救人！”只见一名身穿粉红色衣服的女子在渠里随波起伏，不停地挣扎，正被湍急的渠水冲向下游。

等王显民反应过来，落水者已漂出去二三十米远。此时，家住附近的王立杰也赶到了，他是王显民的侄子，手里拿着一根二三十米长的绳子。“我看到有人落水，立即返回家拿了一根绳。”王立杰说。

叔侄俩边追落水女子边商量如何下水救人，他们追了不久就被渠边的杂草与树木遮挡了视线，于是，俩人赶紧又沿水渠旁边的小道追赶，寻找合适的救人机会。

他拦住侄子自己下水，在众人协助下将落水者救出

王显民说，他与王立杰一口气跑了约1200米远，到达下游一座废弃的发电站，这里的植被少了一些，他们希望在此能拦住落水者。

叔侄俩喘着粗气仔细搜寻，未发现落水者的身影，他们担心人已沉到水底或被冲往下游。俩人观望了两三分钟，终于看到落水者从上游漂下来，人在水里已没了力气。

眼看人越漂越近，王立杰准备下水救人，被王显民拦住。王显民的水性比侄子好，他担心侄子下水有危险，便脱掉衣服，左手拽着绳子的一头跳入水中，侄子在岸上拽着绳子另一头。

王显民下水时，落水者又被冲出去五六米远，他奋力游过去，抓住了落水女子的左臂，拖着她往岸边游。此时，卫胜利与村民张文光、张东梁也赶来支援。王显民将人拖至水边后，王立杰下到水里将绳子绑在落水女子的右手腕上。最终，大家合力将她救了上来。

幸亏落水者身上挎包，人才没有沉入水底

王显民等人发现，落水女子五六十岁，幸亏其身上斜挎着一个包，在水里产生一定浮力，人才没有沉底。经过十几分钟休息，落水女子逐渐缓过劲儿来。然而，他们询问其家庭住址等信息，对方答非所问，于是王显民报警求助。

辖区派出所民警与当地救援队队长李敬坡到场后，辗转联系到落水女子的家人。第二天，王显民收到落水者家属送来的一箱牛奶、一箱火腿肠和一条烟，另外4名参与救人的村民也收到了家属的谢礼。

落水者的女儿说，她的母亲有时会神志不清，不清楚如何落水的，现已无大碍。（记者 魏巍 实习生 刘梦格 通讯员 李新光 文/图）