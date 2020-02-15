顺手买个爱心瓜 帮助瓜农早回家

今日上午，洛报融媒记者接到洛宁县瓜农黄金武的电话，他和妻子拉了3000斤西瓜进城卖，5天过去了，只卖出一千多斤。眼瞅西瓜没销路，夫妻俩急地吃不下饭。

夫妻俩展示自家的西瓜

“我进城卖了5天瓜，还有1600斤西瓜没销路，想请《洛阳晚报》‘卖瓜季助农联盟’帮帮忙……”

今日上午，洛报融媒记者接到洛宁县瓜农黄金武的电话，他和妻子拉了3000斤西瓜进城卖，5天过去了，只卖出一千多斤。眼瞅西瓜没销路，夫妻俩急地吃不下饭。

黄金武的瓜摊在洛阳市老城区春都路和苗南西路交叉口的北侧，卡车上的西瓜堆得像小山，路上人来人往，却没人买瓜。记者赶到时，黄金武正蹲在路边大口抽着烟，他的妻子低着头，默不作声。

40岁的黄金武是洛宁县东宋镇王岭村的瓜农，他有两个女儿，大女儿8岁，小女儿两岁。十余亩西瓜是一家人的主要生活来源，如果西瓜销量好，一年能赚3万多块钱。“我种了8年旱地瓜，西瓜的品质不错。”说着，黄金武切开了一个西瓜，瓜瓤又软又红，香气扑鼻。

这是夫妻俩今年第三次进城卖瓜，前两次虽卖得慢，但销量不错。“这次卖了5天，还剩这么多瓜，真不知道要卖到啥时候。”看着一车西瓜，黄金武不停地叹气。他本以为“三伏天”卖瓜销路不错，可最近频繁下雨，买瓜者寥寥无几。

夫妻俩在整理瓜摊

这些天，黄金武为了卖瓜使出浑身解数。每天早上，他都会切开一个西瓜，看到想买瓜的人就主动迎上去，请人家品尝西瓜。只要不下雨，他都要卖到半夜，直到街上空无一人。“我怕西瓜淋雨，每天看四五遍天气预报。一下雨，就赶紧把被子、凉席盖在瓜上。”他说，到了晚上，自己就躺在潮湿的地上睡觉。

“我们不怕吃苦，能多卖一个瓜，就早一点回家。小女儿天天打电话说想见妈妈。”说到女儿，黄金武的妻子就止不住流泪，她觉得自己亏欠女儿得太多。小女儿1岁时，她就把孩子交给父亲照看，自己陪丈夫进城卖瓜。她说：“前些天，我爸打电话说孩子拉肚子。我干着急回不去，听孩子在电话那头哭，我心都碎了。”

黄金武希望有爱心市民和企业能认购西瓜，让他们早日回家和女儿团圆。“我家的旱地瓜包熟包甜。”黄金武说，如果有企业愿意成批认购，他会给出爱心价。联系电话：18937928814(朱女士) （洛报融媒记者 何奕儒 实习生 朱奕璇）