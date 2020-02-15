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“大道康庄”人民网全媒体调研行走进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-27 17:50

　　为全方位展示党和人民接续奋斗的生动实践，深刻揭示中国道路的光明前景，7月24日至26日，“大道康庄”人民网全媒体调研行走进我市，展开了为期三天的调研采访活动，见证了洛阳全面建成小康社会的崭新面貌，以及脱贫攻坚的显著成效。

　　一座博物馆，展示了城市的历史变迁；一座规划馆，见证着城市的发展轨迹。7月24日，“大道康庄”人民网全媒体调研团分别来到了洛阳市博物馆和洛阳市规划展示馆，感受千年古都厚重的人文底蕴，也对洛阳“一中心六组团”的规划发展路径进行全面了解。随后，调研团成员到龙门石窟景区体验“古都夜八点”的文旅特色，感受洛阳“夜经济”的繁荣。次日，调研团成员还前往银隆新能源产业园、牡丹广场地铁站等地，深入了解洛阳在中原城市群副中心城市建设中所取得的新突破。

　　青山苍翠，绿水护村。7月26日，“大道康庄”人民网全媒体调研团来到了嵩县三合村，这个曾经山沟沟里的贫困村，随着脱贫攻坚战的深入推进，如今已变成以写生旅游产业为支柱产业的旅游村、富裕村，不仅村民全部脱贫，而且该村还入选河南省首批研学旅游示范基地，调研团成员对当地村民脱贫攻坚获得的幸福生活赞赏不已。

　　据了解，“大道康庄”人民网全媒体调研行活动于7月3日在北京启动，是人民网近年来组织的规模最大的调研活动，共计31支调研采访队伍从7月开始陆续奔赴全国31个省市区进行采访，并用文字、图片、视频等多种形式，讲好高水平全面建成小康社会的故事。

　　市委宣传部副部长、市委网信办主任郝杰等陪同调研。(记者 李珂尧 通讯员 祁娜娜)
[ 责任编辑：崔利利]
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