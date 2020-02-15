高招第一次志愿填报28日结束 填报志愿要“知己知彼”

我省普通高招第一次志愿填报将于28日18时结束，第二次志愿填报将于7月30日8时开启。省招办提醒广大考生，要关注征集志愿信息，把握每一次录取机会。

我省普通高招第一次志愿填报将于28日18时结束，第二次志愿填报将于7月30日8时开启。省招办提醒广大考生，要关注征集志愿信息，把握每一次录取机会。

第一次志愿填报为军队招飞，本科提前批(公安、司法专科随该批)、国家专项计划本科批，艺术本科提前批，专升本及对口招生。第二次志愿填报将于7月30日8时至8月2日18时进行，主要包括艺术本科批A段、艺术本科批B段、特殊类型招生志愿，本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿。

省招办提醒，考生若想被心仪的院校录取，在填报志愿时要做到“知己知彼”。

●充分考虑分数因素

考生填报志愿时，要充分考虑分数因素，对自己的考分、在全省的排名、各批次最低控制分数线要了如指掌。同时，要选择自己相对感兴趣的专业，并结合家长、老师和朋友们的建议，合理选择院校、专业。

●全面了解报考院校情况

对于心仪的高校，考生要主动收集相关信息，对学校的招生计划、录取规则、地理位置、办学层次、师资力量、学科建设、人才培养、学费标准等做到心中有数。对拟填报的目标专业，考生要详细了解专业的建设情况，是否属于高校优势专业，是否对考生身体条件或单科成绩有相关要求，继续深造和就业前景如何如何。

●专业和院校如何取舍

填报志愿时是该“专业优先”还是“院校优先”？省招办建议，如果是高分考生，可以在专业和院校上两者兼得；如果成绩中等，建议以院校为主，尽量选择实力强劲的院校，再选相对适合的专业；对于分数较低的考生，尤其是一些专科段的考生，建议从就业角度考虑，以专业为先，尽量学一个适合自己的专业，掌握一技之长，以减轻未来的就业压力。

●关注征集志愿信息

省招办提醒，集中录取期间，各批次按程序进行投档录取后，因线上生源不足造成招生计划出现缺额或因优质生源众多追加招生计划的高校，将全部随相应批次进行网上公开征集志愿。考生需关注征集志愿信息，把握每一次录取机会。（洛报融媒记者 孟山）