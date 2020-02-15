汉德·九洲城商务公寓盛大开盘！

7月25日，洛阳汉德·九洲城商务公寓5号楼1单元部分房源盛大开盘！

7月25日，洛阳汉德·九洲城商务公寓5号楼1单元部分房源盛大开盘！

早上8时30分，认筹客户陆陆续续来到营销中心，接受工作人员测量体温、发放口罩、张贴选房臂贴后进入候选区。

(公寓效果图)

本次主推建筑面积约55㎡的商务公寓，公寓是由著名设计公司英国查普门泰勒规划公司主笔规划设计，3.4米奢阔层高、市政暖气入户；户型设计灵动、功能完善、动线流畅，室内格局一应俱全，满足购买者的多维需求，所谓麻雀虽小，五脏俱全，投资自用皆宜。

项目紧邻隋唐时期洛阳皇宫内最大的“皇家园林”九洲池，与天堂、明堂、应天门构成著名的隋唐洛阳城国家遗址公园；周边成熟商圈环绕，各种业态集聚；外享旅游景区凝聚力，内拥九洲城高端消费群，自然与繁华生活相得益彰，区域价值不彰自显！

项目地处西工、老城、洛龙三区交汇之地，中州路、定鼎桥、玻璃厂路高架(在建)等多条主干道环绕周边；距临近建设中的地铁一号线应天门站约1公里，多维交通环伺，便捷生活触手可及。

本次开盘，公寓仅剩少量房源，近期有房产投资计划的可以电话预约：0379-6111 9999。