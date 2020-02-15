今年高考我省超13万名考生过一本线 比去年多3752人

25日，随着高考成绩的出炉，我省同时公布了2020年高考分数线、分数段统计表。数据显示，今年一本线文科提高20分，理科提高42分，全省共132957名考生过一本线。

25日，随着高考成绩的出炉，我省同时公布了2020年高考分数线、分数段统计表。数据显示，今年一本线文科提高20分，理科提高42分，全省共132957名考生过一本线。

一本线：文科提高20分，理科提高42分

今年高考，我省文科一本线556分，二本线465分；理科一本线544分，二本线418分。与2019年相比，文科一本线提高20分，二本线提高18分；理科一本线提高42分，二本线提高33分。

分数线为什么会提高？“从分数线划定情况看，我省一本、二本分数线与使用全国I卷的省份变化情况基本一致。”省招办相关负责人介绍，今年我省分数线提高的原因主要包括：2020年高考命题保持了试卷结构、题型、题量及考试难度的相对稳定，考生更容易发挥出较高水平；我省基础教育扎实，学生勤奋踏实，今年考生成绩整体提高，尤其是理科高分考生数量增加明显；受疫情影响，考试时间推迟，考生复习备考时间更充裕等。

超13万名考生过一本线，比去年多3752人

在分数线公布的同时，我省公布了2020年河南省普通高招分数段统计表。表中数据显示，今年我省共有132957名考生过一本线，其中文科22087人、理科110870人，比2019年增加3752人。今年我省高考报名总人数115.8万，其中普通类考生85.7万。

“分数段统计表，即通常所说的‘一分一段表’，是填报志愿的重要参考资料。”市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，“一分一段表”显示了每个分数全省的考生有多少名，考生可据此计算出自己的排名。此外，专升本、对口生按专业、类别公布到最低控制分数线，以下的不再一分一段公布，艺术、体育类文化成绩排序包含在普通文理科中，不单独公布。

“一分一段表”怎么用

高冰南介绍，考生可参考以下步骤，来为自己定位。

1. 根据2020年高考“一分一段表”，确定自己在全省的位次a。

2. 根据2019年高考“一分一段表”，查出2019年全省第a名对应的分数n。

3. 翻开《招生考试之友》《报考与录取统计》，将分数n与各高校2019年的录取分数作对比，大致圈定自己可以报考的高校和专业。

温馨提醒

近几年的“一分一段表”，均可登录省招办官网查看；考生通过官方渠道查询的成绩都是实际分数，也就是各科成绩和总分，而“一分一段表”中加入了政策性加分。

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