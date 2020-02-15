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2020年晚报阳光助学活动启航 期待更多爱心单位、企业与个人加入
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-27 08:47

　　眼下，我省高考成绩已经出炉，想必此刻考生与家长正在紧锣密鼓地为报考心仪的学校而忙碌。对于部分家庭贫困的学子与家长来说，他们还在为上大学所需的学费而发愁。

　　2020年晚报阳光助学活动于今日如约启航，解除贫困学子的后顾之忧，让他们继续在知识的海洋里遨游。

　　贫困学子提交申请，资助名单将进行公示

　　2020年晚报阳光助学活动由洛阳市慈善总会、河南省金鑫爱心教育基金会、洛报爱心帮扶中心发起，中原公益团体联合会和洛阳晚报爱心企业联盟鼎力支持，洛阳日报、洛阳晚报、洛阳晚报微矩阵和洛报幸福微信公众号给予媒体支持。

　　如果您或者您的亲友想申请阳光助学金，须符合以下条件。

　　1.2020年参加高考的洛阳籍考生，原则上以考取本科院校的应届高中毕业生为主，特殊情况大专生也可申请。申请学生须符合品学兼优、家庭贫困的条件。

　　2.须提供本人身份证、户口簿、录取通知书和高中毕业证书复印件，低保证明或户口所在街道(乡镇)以上民政部门出具的贫困证明，或建档立卡的贫困户。

　　3.对公益活动有一定的参与度、关注度。

　　满足以上条件的贫困学子可以提交申请，具体操作流程为扫文末二维码下载洛报爱心帮扶中心2020阳光助学申请表，按规定填写并准备相关材料，递交至洛报爱心帮扶中心办公室(开元大道218号1608室)。咨询电话：65156112、65156002。

　　我们将对申请人的资料进行审核，并入户走访，对贫困学子的录取情况与家庭情况摸底，确定的资助名单将通过晚报公示，并接受群众监督，对经举报查实不符合条件者，立即取消其受助资格。

　　公布每一笔捐款明细，欢迎爱心单位、企业与个人加入

　　本活动欢迎爱心单位、企业和个人加入，想代表企事业单位或个人奉献爱心的，可以联系洛报爱心帮扶中心及洛阳市慈善总会。

　　秉承公开、公正的原则，今年所有善款将汇聚至洛阳市慈善总会账号，捐款千元以上均可开具抵税发票。每一笔捐款明细，我们都将在助学金集中发放时进行公示。我们期待更多的爱心单位、企业与个人加入，共圆贫困学子的求学梦。

　　组织多场公益活动，所得将发放给贫困学子

　　活动期间，我们还将精心组织多场公益活动。

　　高分学子分享会：届时会邀请高分学子分享自己的学习经验与提分技巧，面对广大学生及家长售票，门票收入所得将作为助学金发放给贫困学子。购票可直接扫码转账至洛报爱心帮扶中心账户，凭转账记录入场。

　　慈善义卖暨一对一帮扶见面会：义卖活动的目的在于更广泛地宣传阳光助学活动，希望贫困学子得到更多人关注，并为他们募集更多捐款或物品。在义卖现场，部分贫困学子会跟一对一帮扶的爱心市民见面。此外，今年我们还接受物品置换，把置换到的物品进行义卖。（记者 魏巍）

扫二维码，下载洛报爱心帮扶中心2020阳光助学申请表
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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