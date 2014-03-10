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洛阳千余名中职学生参加中等职业教育技能大赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-27 08:48
设备组装与调试
嫁接幼苗
服装设计

　　25日，已经进入暑假的新安县职业高级中学又热闹了起来：有的学生认真地操作数控车床，有的学生手指飞快地敲击键盘，有的学生小心翼翼地把黄瓜幼苗嫁接到南瓜株上……这里是2020年洛阳市中等职业教育技能大赛的一个分赛场，400余名选手在这里用2天的时间参与数控车加工技术、电子商务运营、蔬菜嫁接、全员化电子电路安装与测试、全员化维修电工等15项比赛。

　　20日开赛的洛阳市中等职业教育技能大赛由市教育局主办，共设置汽车机电维修、网络搭建及应用、数控车加工技术、酒店服务、机器人技术应用等48个项目，共有1333名中职学生参与角逐。比赛分别在河南省洛阳经济学校、新安县职业高级中学、栾川县中等职业学校、洛阳中等职业学校、洛阳机车高级技工学校等学校进行。

　　大赛负责人介绍，为加快推进洛阳副中心城市建设，实施“洛济一体化”战略，加强洛阳与周边城市职业教育领域交流合作，洛阳市教育局特向济源、平顶山两市职业学校发出邀请。两市受邀学校高度重视，积极组队参赛，与我市职业学校选手同台竞技，共同学习交流。

　　本次比赛以切实提高职业教育的质量和水平，增强服务当地经济建设的能力，加强技术技能型人才培养，进一步深化职业教育教学改革，展示职业教育办学成果，弘扬大国工匠精神，提高职业学校教师和学生实践操作技能，选拔优秀选手参加全省职业学校技能大赛为宗旨，是对职业教育发展成果的一次集中检阅，是对职业学校广大师生奋发向上、锐意进取的风貌的一次展示。

平面设计
中餐烹饪
电路安装与测试

　　同时，本次大赛继续贯彻“技能大赛全员化”的理念，汽车维修养护基本检测、平面设计、烹饪、维修电工等专业学生全体参与。“全员化”竞赛督促所有学生都要练就过硬的专业技能，有力地促进职业教育教学质量的全面提高，推动技能大赛回归教学本真。

　　市教育局总督学张战杰表示，近年来国家出台了一系列加强和发展职业教育的文件和政策，为职业教育的发展指明了路径和方向。我市连续数年举办职业教育技能大赛，为全市职教师生搭建了展示技能、切磋技艺、提高水平的平台，有效提高全市职业学校教育教学质量，促进全市职业教育更好地适应经济社会发展。特别是今年，我市与济源、平顶山两市的职业学校同台竞技，迈出了教育系统对外联动的第一步，随后我市还会跟周边城市在职业教育方面有更多的交流融合，为加快副中心城市建设贡献教育力量。(见习记者 张艳 通讯员 高中旺 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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