洛阳外贸基地开启网上全球直播推介活动

全市126家外贸基地企业通过广贸天下网面向全球238万采购商24小时直播、录播、视频短片推介优质产品……25日下午，市商务局联合广东广贸天下网络科技有限公司开启中国洛阳外贸基地网上全球直播活动。 全市126家外贸基地企业通过广贸天下网面向全球238万采购商24小时直播、录播、视频短片推介优质产品……25日下午，市商务局联合广东广贸天下网络科技有限公司开启中国洛阳外贸基地网上全球直播活动。 据了解，此次活动是全省外贸基地首个网上全球直播推广活动，旨在加快培育外贸基地国际竞争新优势，推进全市外贸基地提质增效，克服全球疫情对全市外贸造成的不利影响，充分发挥跨境电商平台优势，尽早化危为机，帮助企业获取海外订单。 活动现场，洛阳天久科技有限公司、洛阳凯宾耐特钢柜有限公司、洛阳北方易初摩托车有限公司、洛阳瑞光影视光电技术有限公司分别代表我市复合材料、钢制家具、摩托车及零配件、工程机械四个外贸转型升级基地发布新产品，中航锂电、震海家具和海外采购商现场互动连线，介绍外贸基地优秀产品。 活动现场还举行了“洛阳复合材料全球采购基地”“洛阳钢制家具全球采购基地”授牌仪式，全球权威机构SGS向洛阳外贸基地授予“全球采购基地”认证证书和荣誉牌。 记者从市商务局了解到，活动期间，该局联合广贸天下网面向全球238万优质采购商精准投递主题为“看洛阳外贸基地网上直播，领10万美金抵金券”邀请函，并开展了“1亿美金支持采购样品全球打样活动”，即直播期间采购样品享有超高抵金券抵金额度，支持采购商疫情期间采购样品全球打样活动。 副市长胡加彬参加相关活动。（记者 李岚 通讯员 马晓博）