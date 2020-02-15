省招办提醒考生：填报志愿时最好使用动态密码

记者26日获悉，省招办正式公布2020河南高招志愿填报、录取时间及注意事项。省招办提醒，为安全起见，建议各位考生开通动态密码。

记者26日获悉，省招办正式公布2020河南高招志愿填报、录取时间及注意事项。省招办提醒，为安全起见，建议各位考生开通动态密码。

省招办提醒，填报志愿时，考生需登录河南省招生办公室网站，点击首页服务大厅中的“河南省普通高校招生考生服务平台”，在登录界面输入考生号、身份证号和报名时使用的密码登录系统(开通动态密码的考生登录成功后还需输入动态密码)并填报志愿。如忘记密码，可利用河南省普通高校招生考生服务平台的“忘记密码”功能进行密码重置。无法自行重置密码的，请本人持准考证和身份证到报名所在地的招生考试机构重置，对口招生、专升本考生可本人持准考证和身份证到就近市、县招生考试机构重置。

为了安全起见，省招办建议考生开通动态密码，并安装相关App扫描二维码或者关注“河南省招生办公室”微信公众号，通过“微服务”菜单中的“考生服务”绑定考生号，开通动态密码后每次登录系统后均会提示输入8位动态密码。

今年高招志愿填报和录取时间

本科提前批和国家专项计划本科批：

志愿填报时间为7月26日8：00至7月28日18：00；录取时间为8月8日至9日(本科提前批)，8月10日(国家专项计划本科批)

本科一批、地方专项计划本科批和本科二批：

志愿填报时间为7月30日8：00至8月2日18：00；录取时间为8月15日至8月20日(本科一批)，8月20日至8月21日(地方专项计划本科批)，8月26日至8月30日(本科二批)

专科提前批和高职高专批：

志愿填报时间为8月4日8：00至8月8日18：00；录取时间为9月3日至9月5日(专科提前批)，9月9日至9月11日(高职高专批)

体育类本科：

志愿填报时间为7月26日8：00至7月28日18：00；录取时间为8月8日至8月9日

体育类专科：

志愿填报时间为8月4日8：00至8月8日18：00；录取时间为9月3日至9月5日

艺术类本科提前批：

志愿填报时间为7月26日8：00至7月28日18：00；录取时间为8月8日至8月11日

艺术类本科A段和B段：

志愿填报时间为7月30日8：00至8月2日18：00；录取时间为8月14日至8月17日(艺术类本科A段)，8月21日至8月23日(艺术类本科B段)

艺术类专科：

志愿填报时间为8月4日8：00至8月8日18：00；录取时间为9月3日至9月5日

专升本：

志愿填报时间为7月26日8：00至7月28日18：00；录取时间为8月8日至8月10日

对口本科和对口专科：

志愿填报时间为7月26日8：00至7月28日18：00；录取时间为8月8日至8月10日(对口本科)，9月3日至9月5日(对口专科) (记者 孟山)