洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

省招办提醒考生：填报志愿时最好使用动态密码
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-27 08:41

　　记者26日获悉，省招办正式公布2020河南高招志愿填报、录取时间及注意事项。省招办提醒，为安全起见，建议各位考生开通动态密码。

　　省招办提醒，填报志愿时，考生需登录河南省招生办公室网站，点击首页服务大厅中的“河南省普通高校招生考生服务平台”，在登录界面输入考生号、身份证号和报名时使用的密码登录系统(开通动态密码的考生登录成功后还需输入动态密码)并填报志愿。如忘记密码，可利用河南省普通高校招生考生服务平台的“忘记密码”功能进行密码重置。无法自行重置密码的，请本人持准考证和身份证到报名所在地的招生考试机构重置，对口招生、专升本考生可本人持准考证和身份证到就近市、县招生考试机构重置。

　　为了安全起见，省招办建议考生开通动态密码，并安装相关App扫描二维码或者关注“河南省招生办公室”微信公众号，通过“微服务”菜单中的“考生服务”绑定考生号，开通动态密码后每次登录系统后均会提示输入8位动态密码。

　　今年高招志愿填报和录取时间

　　本科提前批和国家专项计划本科批：

　　志愿填报时间为7月26日8：00至7月28日18：00；录取时间为8月8日至9日(本科提前批)，8月10日(国家专项计划本科批)

　　本科一批、地方专项计划本科批和本科二批：

　　志愿填报时间为7月30日8：00至8月2日18：00；录取时间为8月15日至8月20日(本科一批)，8月20日至8月21日(地方专项计划本科批)，8月26日至8月30日(本科二批)

　　专科提前批和高职高专批：

　　志愿填报时间为8月4日8：00至8月8日18：00；录取时间为9月3日至9月5日(专科提前批)，9月9日至9月11日(高职高专批)

　　体育类本科：

　　志愿填报时间为7月26日8：00至7月28日18：00；录取时间为8月8日至8月9日

　　体育类专科：

　　志愿填报时间为8月4日8：00至8月8日18：00；录取时间为9月3日至9月5日

　　艺术类本科提前批：

　　志愿填报时间为7月26日8：00至7月28日18：00；录取时间为8月8日至8月11日

　　艺术类本科A段和B段：

　　志愿填报时间为7月30日8：00至8月2日18：00；录取时间为8月14日至8月17日(艺术类本科A段)，8月21日至8月23日(艺术类本科B段)

　　艺术类专科：

　　志愿填报时间为8月4日8：00至8月8日18：00；录取时间为9月3日至9月5日

　　专升本：

　　志愿填报时间为7月26日8：00至7月28日18：00；录取时间为8月8日至8月10日

　　对口本科和对口专科：

　　志愿填报时间为7月26日8：00至7月28日18：00；录取时间为8月8日至8月10日(对口本科)，9月3日至9月5日(对口专科) (记者 孟山)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖尿病虽有遗传性，但改变不良生活方式能有效预防
  • ·他脚底板上的痣烂了，一查竟是恶性肿瘤
  • ·女童被蜂蜇伤手指红又肿 大叔被蜂蜇伤竟昏迷不醒
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！洛阳市对外发布《河洛英才计划...
  • 洛阳唐寺门立交加紧建设 计划明年牡丹...
  • 洛阳班超纪念馆即将向公众开放 记者提...
  • 洛阳市统建青年人才公寓项目施工 倒排...
  • 今年高考我省超13万名考生过一本线 比...
  • “东方红”成为东北保有量销售量最大...
  • 最新！80余所高校在豫招生预估分数线来了
  • 插着“导管”完成高考的孟津考生宋文...
  • 洛阳住房公积金上半年主要经济指标情...
  • 洛阳在多个领域持续发力 用心用情用...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月24日
  • · 网友称枫叶国际学校疫情期没上网课不退费
    • 精彩图片
    汝阳县刘店镇80兆瓦风...
    会“说话”能“计数” ...
    涧西区涧河乐道建成投用
    乐道扮靓洛河岸 美化环...
    精彩热帖

    夜景人像摄影

    乡村随拍

    风情晚荷

    荷塘花儿开 美女入画来
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605