高招“一分一段表”公布 对成绩存疑者可申请复核

记者26日从市招生考试中心获悉，河南省招生办公室发布2020年河南省普通高校招生录取控制分数线和2020年普通高校招生分数段统计表(简称“一分一段表”)。数据显示，今年我省共有132957名考生成绩上一本线，其中文科22087人、理科110870人，总人数比去年多出3752人。

记者26日从市招生考试中心获悉，河南省招生办公室发布2020年河南省普通高校招生录取控制分数线和2020年普通高校招生分数段统计表(简称“一分一段表”)。数据显示，今年我省共有132957名考生成绩上一本线，其中文科22087人、理科110870人，总人数比去年多出3752人。

关键词 一本上线人数

今年我省高考报名总人数115.8万人，其中普通类考生85.7万人。25日公布的我省本科一批文科分数线556分、理科分数线544分；本科二批文科分数线465分、理科分数线418分。与去年相比，今年本科一批分数线文科增加20分，理科增加42分；本科二批分数线文科增加18分，理科增加33分。

今年，文科671分以上排在全省前11名，理科715分以上排在全省前11名，理科710分以上便有27人，700分以上有169人。全省600分以上的考生共有49203人，其中文科5041人，理科44162人。今年，我省共有132957名考生上一本线，其中文科22087人、理科110870人，比2019年多出了3752人。

关键词 成绩复核

“一分一段表”内对每一个分数线上有多少考生、该分数线以上有多少考生进行了详细统计。普通文理科从100分起一分一段一公布，分数已经包含政策性照顾分。此外，专升本、对口生按专业、类别公布到最低控制分数线。艺术类、体育类文化成绩排序包含在普通文理科中，不单独公布。

考生对成绩有疑问的，可于7月27日18：00前持本人准考证到报考所在地的县(市)区招生考试机构登记申请成绩复核。复核工作由招生考试部门组织进行，核查是否漏评、分数合计是否有误，不复核评分宽严。复核结果由当地招生考试机构以适当方式及时通知考生。

关键词 洛阳优秀考生

如何在高考中取得好成绩，洛阳今年的两名优秀考生进行了现身说法。

理科高考成绩为712分的李伊琤表示，上课注意听讲，充分把握课堂时间，遇到问题，及时请教，把问题消灭在课上，不让问题过夜；要制订明确的学习计划，提高效率，学习时全神贯注；每天坚持记日记，总结反思学习和考试方法，记录知识点，调整好心态。

文科高考成绩为673分的贺琪航表示，要充分利用碎片化时间，把早读、吃饭、跑步等零碎时间用在读背内容较多的学科上，大块时间用来攻克分数占比高但自身相对薄弱的科目上，有针对性地进行提升；掌握适合自己的学习方法，通过大量做题，不断温习知识点，及时发现不足，不断改正、提升。（记者 孟山）