近日，洛阳新强联回转支承股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市，成为我市第13家上市公司。

近日，洛阳新强联回转支承股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市，成为我市第13家上市公司。在大部分人眼中，上市公司都要比一般公司“厉害”一些。这些洛阳上市公司“厉害”在哪？业绩如何？在全省上市公司中排名怎样？近日发布的《河南上市公司白皮书(2020)》(简称《白皮书》)给了我们答案。

《白皮书》还对全省上市公司中的行业龙头企业做了汇总。

在18家行业龙头企业中，郑州和洛阳企业分别有5家，“第一”数量最多。(记者 李迎博 通讯员 张志红)