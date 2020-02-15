3名空军装备部“金牌蓝天工匠”来洛宣讲

日前，由陈卫林、叶牛牛、赵日美等3名空军装备部“金牌蓝天工匠”组成的宣讲团，走进洛阳某装备修理工厂。

日前，由陈卫林、叶牛牛、赵日美等3名空军装备部“金牌蓝天工匠”组成的宣讲团，走进洛阳某装备修理工厂。

三位“金牌蓝天工匠”来到生产现场，与一线技术人员面对面探讨专业技术、交流工作经验，受到广大干部职工热烈欢迎。此次参与宣讲的企业职工在认真聆听工匠们的励志故事后，主动对照，纷纷表示要向先进学习，树牢“军品即精品”的意识，扛起新时代强军兴装的使命。“今后我要向大师们看齐，练就精湛技艺，为空军装备修理事业作贡献！”该企业青年职工张滢钰表示。

作为空军装备修理系统的个人最高荣誉，“金牌蓝天工匠”代表着装备维修保障系统的最高技能水平，是对空军装备修理人过硬专业能力素质的充分肯定。（记者 陈曦 通讯员 张婉婷）