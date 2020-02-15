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孟津携手郑大加强黄河流域生态保护 将围绕重大研发项目合作等方面展开合作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-27 08:23

　　近日，孟津县政府与郑州大学黄河生态保护与区域协调发展研究院签订合作协议，双方将围绕重大研发项目合作、科技成果转化、人才培养等方面展开密切合作。

　　据悉，双方将共建郑州大学黄河生态保护与区域协调发展研究院孟津分院，聚焦战略咨询和重大项目建设等领域，开展深度合作。充分发挥郑州大学的人才和科研优势，打造黄河流域生态保护和高质量发展示范县。在黄河流域原位生态修复、泥沙污染物协同去除等关键技术领域开展重大研发项目联合攻关，加快提升黄河流域生态保护能力。双方还将在科技成果转化和人才培养方面展开合作，促进郑州大学科技成果和孟津县需求有效对接。郑州大学将优先向孟津县转让科技成果及专利，围绕孟津县黄河保护与发展的需求，定期选派有关专家给予技术指导，并建立郑州大学优质生源基地和大学生人才培养创新实践基地等。（记者 孟山 通讯员 董洁）
[ 责任编辑：席倩倩]
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