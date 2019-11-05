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洛阳班超纪念馆即将向公众开放 记者提前打探馆内亮点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-27 08:14
“西出阳关”主题塑像

　　作为我市打造“东方博物馆之都”的一项内容，坐落在孟津县朝阳镇的班超纪念馆即将向公众开放，记者提前打探馆内亮点。

　　班超纪念馆主要包括五个主题展厅

　　班超纪念馆是一座汉代风格的仿古建筑，灰瓦、白墙、红柱显得分外抢眼。纪念馆园区有一座4米高的“班超西行”铜像，铜像身披铠甲，策马疾行，充满动感和力量。铜像北侧的班超墓冢，经过封土加固和绿化修复，如今披满绿草和向日葵，与周边的绿化景观融为一体。

　　班超纪念馆分地上两层、地下一层，主要包括5个主题展厅，通过图片、文物、智能终端设备及声光电技术，全面再现班超经略西域、重开丝绸之路、促进民族融合、促进中外经济文化交流等生动细节。

　　“西出阳关”主题塑像别具匠心

　　位于一楼展厅的“西出阳关”主题塑像，“班超”一身戎装，牵着战马凝视前方。在他脚下，一幅从洛阳出发，途经长安、陇西等地的西行地图向远处延伸。该地图由LED射灯投影在地面上，别具匠心。

　　二楼展厅详细展现了班超及其部下重开丝绸之路，促进中西方各国交往的故事，再现了洛阳作为丝绸之路东方起点“天下之中，万方辐辏”的繁盛，记录了班超经略西域期间，东汉政府在沿途设驿站保护商旅，使丝绸之路重焕生机，中原王朝与亚欧许多国家和地区建立了友好往来，促进经济、文化交流的重要史实。

　　二楼的“丝路两端的洛阳与世界”板块图文并茂地再现古都洛阳曾经的繁荣与开放。河洛地区曾是重要的丝绸集散地。东汉政府特设专门机构，管理洛阳及外界的丝织作坊。隋唐时期，洛阳及周围地区的蚕桑业与丝织业有了新的发展，不仅产量居全国之首，丝织技术也在全国名列前茅。这些精美的丝织品从洛阳出发，经由丝绸之路行销世界，名扬天下。随着丝绸之路的开通与发展，中原地区先进的生产技术和华夏文明逐渐传入中亚、欧洲；西方的工艺技术、特产及文化艺术也由此传入中国。(记者 孟山 通讯员 董洁 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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