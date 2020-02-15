“东方红”成为东北保有量销售量最大的拖拉机品牌

连日来，一个画面刷爆了中国一拖集团有限公司广大干部职工的微信朋友圈。

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习近平总书记于22日赴吉林考察调研，首先来到四平市梨树县国家百万亩绿色食品原料(玉米)标准化生产基地核心示范区、卢伟农机农民专业合作社，了解粮食生产、黑土地保护利用、农业机械化规模化经营等情况。在央视《新闻联播》播出的电视画面中，习近平总书记背后是一排现代农机，其中一辆东方红拖拉机格外显眼。

“这是我们给卢伟农机农民专业合作社配备的一台东方红LX-1304拖拉机，在当地已稳定工作5年了！”中国一拖吉林大区营销负责人党晓东一眼认出了“老朋友”。目前，卢伟合作社已拥有大型农机具54台套，其中包括4台东方红产品。

作为中国一拖针对东北地况专门研发的机型，东方红LX-1304拖拉机达到国际先进水平，其变速箱、后桥等关键壳体由五轴联动加工中心在20摄氏度恒温下生产，加工精度是正常人头发粗细的1/40；选装“24+8”爬行挡结构，低速挡位丰富，可满足各种农艺需求，尤其是药材等经济作物的开沟和收获作业。这款拖拉机自2010年起在东北地区投用，在当地颇受好评。

60多年前，随着“北大荒”开发大幕拉开，一台又一台东方红拖拉机不远千里，从洛阳运往东北。如今，“东方红”已成为东北三省保有量和销售量最大的拖拉机品牌。党晓东介绍，自2017年以来，仅吉林省就售出近万台大中型东方红拖拉机产品，为当地农业现代化发展作出巨大贡献。

作为“东北粮仓”之一的吉林，在端好“中国饭碗”上担负重任。近年，为更好地助力吉林农业发展，满足当地深松作业、保护性耕作需要，中国一拖相继推出东方红LX2004-E、LD2104、LY1404等多款机型，极大地推动了当地现代农业发展。

在今年抗击疫情期间，为确保各级服务站的常规配件储备到位，中国一拖在长春建立临时配件库，确保服务的及时性。上半年，东方红产品在吉林大区销量同比大幅提升，为我国以科技为支撑走内涵式现代农业发展道路，不断在高基点上实现粮食生产新突破贡献“一拖力量”。（记者 陈曦 通讯员 陶建华）