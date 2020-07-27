何翠连，1920年7月出生于伊川县鸣皋镇董王坡村，1939年嫁到宜阳县白杨镇东马村生活至今。何翠连8岁时母亲去世，身为长女的她，为父亲分忧，照顾3个弟妹直至长大成人。何翠连一生育有四女一子，因大女儿去世早，她又将4个外孙接到身边，照顾多年。如今，何翠连过着四世同堂、其乐融融的晚年生活。

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何翠连，1920年7月出生于伊川县鸣皋镇董王坡村，1939年嫁到宜阳县白杨镇东马村生活至今。何翠连8岁时母亲去世，身为长女的她，为父亲分忧，照顾3个弟妹直至长大成人。何翠连一生育有四女一子，因大女儿去世早，她又将4个外孙接到身边，照顾多年。如今，何翠连过着四世同堂、其乐融融的晚年生活。