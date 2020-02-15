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洛阳今天多云间晴天局地有阵雨 气温21℃到29℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-27 08:12

　　昨天是2020年中伏的第一天，今年的中伏共20天，将持续到8月14日。虽说一年中当数中伏最热，但这几天别说高温，连太阳都很少露面，晚上睡觉，从窗外吹来的风给人丝丝凉意。

　　俗话说“头伏饺子二伏面”，尤其在北方，中伏少不了吃面。炸酱面、烩面、卤面、热干面、臊子面、刀削面、拉面……中国地大物博，面食种类数不胜数，但在洛阳，面食界的“扛把子”非浆面条和糊涂面莫属。究竟谁能坐上“头把交椅”？估计每个洛阳人心里都有自己的答案。

　　来看看未来几天我市的天气情况。虽然偶有阵雨串场，但气温似乎有抬头趋势。具体预报如下。

　　今天(周一)：多云间晴天，局地有阵雨，东南风3级，气温21℃到29℃。

　　明天(周二)：多云间晴天，局地有阵雨，东南风3级，气温22℃到30℃。

　　7月29日(周三)：多云，部分地区转阵雨或雷阵雨，气温23℃到31℃。

　　7月30日(周四)到31日(周五)：阴天有阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温23℃到28℃。

　　8月1日(周六)：阴天到多云，有阵雨或雷阵雨，气温23℃到31℃。

　　8月2日(周日)：晴天间多云，气温24℃到33℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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