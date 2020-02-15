郎朗、方文山等好友齐打Call！周杰伦快手直播首秀今晚8点半惊喜来袭

7月25日，#郎朗打周杰伦#话题引发大量网友围观“吃瓜”，话题阅读量超1.5亿，讨论参与人次超9.5万。原本看到该话题后困惑不已的网友，在了解了整件事情的来龙去脉后才发现原来这“都是手滑惹的祸”。

7月25日，#郎朗打周杰伦#话题引发大量网友围观“吃瓜”，话题阅读量超1.5亿，讨论参与人次超9.5万。原本看到该话题后困惑不已的网友，在了解了整件事情的来龙去脉后才发现原来这“都是手滑惹的祸”。

事件源自郎朗于24日分享了自己钢琴演奏周杰伦歌曲《Mojito》的短视频，以此方式支持好兄弟周杰伦即将在26日晚上演的快手直播首秀，结果错把“我来打Call我的好兄弟周董”写成了“我来打我的好兄弟周董”。

原本还担心是不是发生了兄弟阋墙事件的广大网友在虚惊一场后，纷纷化身“段子手”感谢郎朗给大家带来的快乐，此外，网友们尤为关心的是周杰伦会不会在快手直播首秀中对兄弟郎朗的这次手滑进行回应，而结果到底如何就需要大家准时观看此次直播来揭晓了。

据悉，周杰伦此次的魔术直播首秀将通过其快手账号“周同学”(快手号：jaychou)于7月26日晚8:30正式开启，届时他将与大家展开实时互动，还会送出他亲自签名的钢琴和黑胶唱片等礼物。

此前，快手官方就已开启直播预约通道，成功预约的网友还可以获得“超级宠粉大礼包”。截止发稿，已有超过1000万人进行预约，再次印证了周杰伦作为亚洲音乐天王的强大号召力。

而郎朗(快手号：LANGLANGPIANO)在快手发布的为周杰伦“打Call”的短视频同样获得了老铁们的热烈欢迎，仅一天时间，视频播放量就已达1321万，点赞数超85万。

事实上，除了郎朗外，方文山、南拳妈妈、黄雨勋等周杰伦的众多圈内好友也纷纷晒出“打Call”视频、支持他的快手直播首秀。

而演员景甜、演员蒋梦婕也纷纷发微博感谢周杰伦音乐的陪伴，并号召粉丝26日关注直播。

今年6月，周杰伦在快手平台推出首个中文社交媒体账号“周同学”，其在发布的首个短视频作品中就曾表示，“关注人数达到1000万的时候，我会表演最强的魔术直播，还有精彩的礼物等着你哦。”

目前，这条短视频的播放量已超1.2亿，点赞数超315万，评论数超21.8万。而周杰伦的快手粉丝数也已突破2311万，其承诺的首场直播终于要正式“揭开庐山真面目”。

关于此次直播，早已对舞台表演游刃有余的周杰伦却表示出了一点紧张感。25日，周杰伦在快手发布最新动态表示，此次的直播“就是想跟大家聊聊天、变个魔术，因为哥平时不直播聊天的，所以这次有点紧张哈哈”，并贴心询问大家想看什么魔术。

不同于周杰伦的紧张感，粉丝早已陷入狂欢状态，对于此次快手直播已然有些迫不及待了，纷纷在周杰伦快手账号下留言“爷青回” “你只要开播就是过年了！”……

在众多留言中，也有大量粉丝表示“大家猜一猜26号同时在线人数会有多少”。据《2020快手内容生态半年报》显示，快手直播日活已达1.7亿。此次快手联合周杰伦共同带来的直播首秀，凭借“顶流直播平台+顶流明星”强强联合模式能否创造直播观看人数新纪录也受到各界瞩目，今晚8:30，让我们一起期待。④