注意！马上要出来了！

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注意！7月25日零时起，考生和家长就可以查询高考成绩啦！
注意！
7月25日零时起，
考生和家长就可以
查询高考成绩啦！
是不是开始忐忑不安
又按耐不住的激动！
考生和家长们一定要注意了
分数马上要出来
这件事你必须要知道
可能关乎孩子们的未来
除了高考成绩之外，
志愿的选择填报，
对高考的录取结果也起着关键性作用。
很多特殊专业，
除了对成绩有要求之外，
对考生的综合要求也很多，
视力便是其中之一。
注意事项：比如：飞行技术、航海技术、消防工程、刑事科学技术、侦察、海洋技术、海洋科学、测控技术与仪器等专业，对考生的视力要求非常高。
高考摘镜圆梦青春
福利来咯
洛阳博爱眼科医院
针对近视手术特推出
摘镜致青春·奔跑向未来
千万近视手术消费券
免！费！送！
各位考生和家长们
抓紧时间报名
到洛阳博爱眼科医院了解一下！
以免耽误孩子们的报考！
了解屈光近视手术
先来了解一下近视手术！
当代主流的屈光近视手术有：
ICL人工晶体植入术
Smart3D全激光手术
纳焦飞秒激光手术
想要摆脱近视烦恼？
快看看下面的视频，
快速、安全、精准！
摘掉眼镜没你想的那么难！
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适宜人群
近视手术适应于：
近视≤50度-3000度，散光≤600度，
年龄18岁-50岁，
符合手术要求的均可手术。
私人定制方案
手术前，
每个人要进行严格的18项术前检查，
医生会根据每个人的角膜情况，
私人定制屈光术式方案。
18项术前检查视频
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博爱眼科屈光手术中心
博爱眼科屈光手术中心，
拥有阿玛仕750S准分子激光仪！
成功实施
近视手术30000例以上！
连续九年近视手术量
河南省遥遥领先！
医师团队均拥有多年
屈光不正诊治经验！
前程似锦，未来可期
希望所有考生都能取得理想的成绩！
同学们，冲呀！
(本文为广告)