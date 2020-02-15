注意！马上要出来了！

注意！7月25日零时起，考生和家长就可以查询高考成绩啦！

注意！7月25日零时起，考生和家长就可以查询高考成绩啦！ 注意！ 7月25日零时起， 考生和家长就可以 查询高考成绩啦！ 是不是开始忐忑不安 又按耐不住的激动！ 考生和家长们一定要注意了 分数马上要出来 这件事你必须要知道 可能关乎孩子们的未来 除了高考成绩之外， 志愿的选择填报， 对高考的录取结果也起着关键性作用。 很多特殊专业， 除了对成绩有要求之外， 对考生的综合要求也很多， 视力便是其中之一。 注意事项：比如：飞行技术、航海技术、消防工程、刑事科学技术、侦察、海洋技术、海洋科学、测控技术与仪器等专业，对考生的视力要求非常高。 高考摘镜圆梦青春 福利来咯 洛阳博爱眼科医院 针对近视手术特推出 摘镜致青春·奔跑向未来 千万近视手术消费券 免！费！送！ 各位考生和家长们 抓紧时间报名 到洛阳博爱眼科医院了解一下！ 以免耽误孩子们的报考！ 了解屈光近视手术 先来了解一下近视手术！ 当代主流的屈光近视手术有： ICL人工晶体植入术 Smart3D全激光手术 纳焦飞秒激光手术 想要摆脱近视烦恼？ 快看看下面的视频， 快速、安全、精准！ 摘掉眼镜没你想的那么难！ ▼ 适宜人群 近视手术适应于： 近视≤50度-3000度，散光≤600度， 年龄18岁-50岁， 符合手术要求的均可手术。 私人定制方案 手术前， 每个人要进行严格的18项术前检查， 医生会根据每个人的角膜情况， 私人定制屈光术式方案。 18项术前检查视频 ▼ 博爱眼科屈光手术中心 博爱眼科屈光手术中心， 拥有阿玛仕750S准分子激光仪！ 成功实施 近视手术30000例以上！ 连续九年近视手术量 河南省遥遥领先！ 医师团队均拥有多年 屈光不正诊治经验！ 前程似锦，未来可期 希望所有考生都能取得理想的成绩！ 同学们，冲呀！ (本文为广告)