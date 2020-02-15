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注意！马上要出来了！

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-07-26 16:47

注意！

7月25日零时起，

考生和家长就可以

查询高考成绩啦！

是不是开始忐忑不安

又按耐不住的激动！

考生和家长们一定要注意了

分数马上要出来

这件事你必须要知道

可能关乎孩子们的未来

除了高考成绩之外，

志愿的选择填报

对高考的录取结果也起着关键性作用。

很多特殊专业，

除了对成绩有要求之外，

对考生的综合要求也很多，

视力便是其中之一。

　　注意事项：比如：飞行技术、航海技术、消防工程、刑事科学技术、侦察、海洋技术、海洋科学、测控技术与仪器等专业，对考生的视力要求非常高。

高考摘镜圆梦青春

福利来咯

洛阳博爱眼科医院

针对近视手术特推出

摘镜致青春·奔跑向未来

千万近视手术消费券

免！费！送！

各位考生和家长们

抓紧时间报名

洛阳博爱眼科医院了解一下！

以免耽误孩子们的报考！

了解屈光近视手术

先来了解一下近视手术！

当代主流的屈光近视手术有：

ICL人工晶体植入术

Smart3D全激光手术

纳焦飞秒激光手术

想要摆脱近视烦恼？

快看看下面的视频，

快速、安全、精准！

摘掉眼镜没你想的那么难！

适宜人群

近视手术适应于：

近视≤50度-3000度，散光≤600度，

年龄18岁-50岁，

符合手术要求的均可手术。

私人定制方案

手术前，

每个人要进行严格的18项术前检查，

医生会根据每个人的角膜情况，

私人定制屈光术式方案。

18项术前检查视频

博爱眼科屈光手术中心

博爱眼科屈光手术中心，

拥有阿玛仕750S准分子激光仪！

成功实施

近视手术30000例以上！

连续九年近视手术量

河南省遥遥领先！

医师团队均拥有多年

屈光不正诊治经验！

前程似锦，未来可期

希望所有考生都能取得理想的成绩！

同学们，冲呀！

(本文为广告)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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