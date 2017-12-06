惯偷20秒打开电动车锁 民警支招电动车防盗

炎炎夏日，傍晚到公园游玩纳凉的市民逐渐增多，不法分子竟盯上了他们的电动车。近日，洛阳市高新派出所成功破获一起在公园周边连环偷盗电动车的案件，成功抓获犯罪嫌疑人2人。

炎炎夏日，傍晚到公园游玩纳凉的市民逐渐增多，不法分子竟盯上了他们的电动车。近日，洛阳市高新派出所成功破获一起在公园周边连环偷盗电动车的案件，成功抓获犯罪嫌疑人2人。

6月中旬以来，洛阳市高新区周山森林公园周边发生多起针对到公园游玩市民电动车的偷盗案件，犯罪分子作案手法娴熟，作案后很快离开作案现场，给周边市民正常活动造成一定影响。

接到警情后，高新派出所创业路警务工作站迅速成立工作专班，从案发周边视频监控入手，通过大量视频分析研判，发现两名男子具有重大嫌疑。

由于周山公园周边区域较大，给民警的抓捕行动带来不小难度。为此，创业路警务工作站派出便衣力量，加强夜间对周山公园周边的电动车停靠点的巡逻蹲守，同时通过视频监控进一步摸清嫌疑人活动轨迹，调查两名嫌疑人落脚的小区。

7月15日，民警掌握两名嫌疑人落脚小区后迅速行动，很快在该小区抓获一名嫌疑人。经现场询问，该嫌疑人交代其同伙还在小区内，他们已约好准备再次作案。

得知他们约定的时间后，民警立即在小区门口布控。当另一嫌疑人骑着摩托车出现时，民警立即上前抓捕，而嫌疑人发现情况不对，骑着摩托车试图逃离。抓捕民警罗雷见状，立即上前将其拦下并制服。

经查：两名嫌疑人均为前科人员，同住一个小区，没有正式工作，平日里白天休息，一到傍晚时分便相约外出，四处游荡进行偷盗。两人具有一定开锁能力，打开车把锁只需20秒左右，专挑未上大锁的电动车、摩托车下手，发现合适目标短时间就能将车骑走，作案达十余起。

目前，两名嫌疑人已被依法刑拘，案件正在进一步办理中。

日常如何确保车辆安全？来看看民警的提醒和支招。

●购买电动车时，要向商家详细了解电动车自带的防盗功能，比如如何将轮胎或车把锁死、是否带有警报器等。

●最好能外加一把锁具，还可安装报警系统，增加安全系数。

●停车时，一定选择有人看管、人流量大、有监控等比较安全的停车点。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 苏毓亮 文/图)