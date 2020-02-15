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高考放榜！洛阳这些考生太太太太牛了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳晚报 2020-07-25 20:20

　今天(25日)0时

　2020年高考放榜

 你是不是已经查到自己的分数啦

　　有学校、家长不断报来喜讯

　　洛阳文理科高分考生来啦

　　快来看看花落谁家

　　2020年洛阳高考理科高分考生

　　李伊琤

　　高考成绩：712分理科(裸分)

　　●毕业高中：洛阳一高

　　●毕业初中：市二外

　　●毕业小学：西工区英才实验小学

　　●兴趣爱好：钢琴、跑步、读书

　　●父母职业：均为银行职员

　　●学习经验：1.制定明确学习计划，有自己的时间安排。2.注意纠错与反思，不是错题本做得越好成绩会越好，而是要把错题本变薄，真正把错题搞懂，加强对错题的掌握。3.注重刷题，尤其是近10年来的高考题。4.多问问题，尤其是薄弱科目，有问题及时询问老师和同学。

　　2020年洛阳高考文科高分考生

　　贺琪航

　　高考成绩：673分文科(裸分)

　　

　　●毕业高中：洛阳一高

　　●毕业初中：洛阳市华林学校

　　●毕业小学：瀍河区新建小学

　　●兴趣爱好：平时喜欢看书、画画

　　●父母职业：爸爸是工程师，妈妈是护士

　　●学习经验：贺琪航妈妈说，孩子目标比较明确，初中一直想上复旦大学，有目标就有动力。学习比较自觉，家长管得也不多，初中、高中住校，也没怎么上辅导班。

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[ 责任编辑：潘亮]
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