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打人砸车还袭警 醉酒男子被刑拘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-25 09:45

　　昨日，南昌路派出所通报一起案件：一男子酒后殴打小区保安，还打砸小区门禁系统、电脑、电动车等财物。在派出所接受讯问期间，该男子又袭击民警致人受伤。

　　21日凌晨0时许，民警接报警，一醉酒男子殴打小区保安，还砸坏小区门禁系统、电脑等物品。接警后，值班民警迅速出警，将寻衅滋事的男子吴某控制。

　　经警方调查，今年47岁的吴某，住南昌路附近一小区，20日23时许，他喝酒后来到该小区门卫室，对值班保安魏师傅进行殴打。见魏师傅躲开，吴某仍不罢休，又对小区门禁系统和电动车进行破坏，接着打砸门卫室的电脑、电风扇、热水壶等。最后，吴某将小区门口的护栏和一辆四轮电动车破坏后才消停。

　　在派出所接受讯问期间，吴某突然起身挥拳，对着民警的头部猛击，致民警左耳和面部受伤。

　　“犯罪嫌疑人吴某酒后殴打他人，损毁公私财物，情节严重；在接受警方处理时，又殴打民警，导致民警受伤，性质恶劣。”办案民警说，目前，吴某因涉嫌寻衅滋事和妨害公务被警方刑拘，案件正在进一步办理。(记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群)
[ 责任编辑：马佳佳]
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