洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2米多长花蛇进鸡圈 吞食雏鸡后爬不动了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-25 09:43

　　“我50多岁，还是第一次见这么大的蛇，有2米多长！”昨日，提起前几天的一次捕蛇经历，偃师市府店镇唐窑村治安主任梁上纲仍心有余悸。

　　7月17日晌午，梁上纲忽然接到村民石女士求助，家中出现一条“蟒蛇”，把鸡都咬死了。

　　唐窑村地处偃师最东端，背靠大山，村边有河，有蛇出没也比较正常，但梁上纲还是第一次听说出现“蟒蛇”。他喊上年轻的村民抄竹竿过去，以为跟以往一样用竹竿把蛇挑走就行。结果众人到石女士家一看，吓得愣住了。

　　“这蛇蜷缩在农妇家的鸡圈，正吞食一整只雏鸡，蛇头被撑得有餐盘儿大。鸡圈旁边，还躺着一只死了的雏鸡。”梁上纲说，这蛇有成年人的手腕粗，约2米长，有墨绿色花纹。

　　担心蛇有毒伤人，梁上纲和众人放弃抓捕，先劝离周边村民，并报警求助。

　　在府店派出所民警和消防救援站队员到场前，这只蛇似乎注意到自己的处境，因在吞食中无法游走，就缓缓吐出雏鸡，并沿着鸡圈向上爬到石棉瓦的夹层中。

　　随后，消防救援人员身穿防护服一手抓住蛇尾将其拖出，另一人上前踩住蛇头，很快将蛇控制，将其装入编织袋。最后，众人把蛇带至河滩放生。

　　“市民发现这种蛇时不要惊慌，也不要擅自捕捉，应保持冷静，缓慢退到安全地带，也可及时报警或向林业部门求助。”市周山野生动物救助站工作人员说，这个村民家中出现的应为王锦蛇，体大凶猛但无毒，其身长可达2.5米以上，食谱广泛，野外捕食鼠、鸟、鸟蛋及其他小型动物。（记者 王博东 通讯员 姚红艳 赵聪聪）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖友空腹血糖高，多是这两个原因
  • ·肿瘤切得很干净 咋还会复发转移
  • ·刚用过免洗洗手液能马上拿食物吗
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 凌宇汽车与一汽解放成立专用车联合开...
  • 我省将打造以洛阳为核心的现代农机装...
  • 洛阳已建成34个“乐养居” 实现“时间...
  • “格力·中国造”全国巡回直播第二站将...
  • 洛阳影院明日起有序开放 有个“大片”...
  • 河南省农业农村厅出台政策措施 支持洛...
  • 洛阳大学城建设将纳入全省“十四五”...
  • 牡丹、龙门石窟、白马寺……外国邮票...
  • 涧西区涧河乐道（同乐桥至下沟桥段）...
  • 新安县黄北岭村脱贫后继续扩大冬桃种...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月23日
  • · 农民安置小区用暖问题，列入洛龙区民生实事
    • 精彩图片
    洛阳一对夫妻把兴趣变...
    河东社区：小区换新貌 ...
    洛阳：“沟域经济”铺...
    洛阳文博体育公园里的...
    精彩热帖

    柔情溪水轻轻流

    雨荷

    花瓣与残花

    夏蝉
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605