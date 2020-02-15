2米多长花蛇进鸡圈 吞食雏鸡后爬不动了

“我50多岁，还是第一次见这么大的蛇，有2米多长！”昨日，提起前几天的一次捕蛇经历，偃师市府店镇唐窑村治安主任梁上纲仍心有余悸。

“我50多岁，还是第一次见这么大的蛇，有2米多长！”昨日，提起前几天的一次捕蛇经历，偃师市府店镇唐窑村治安主任梁上纲仍心有余悸。

7月17日晌午，梁上纲忽然接到村民石女士求助，家中出现一条“蟒蛇”，把鸡都咬死了。

唐窑村地处偃师最东端，背靠大山，村边有河，有蛇出没也比较正常，但梁上纲还是第一次听说出现“蟒蛇”。他喊上年轻的村民抄竹竿过去，以为跟以往一样用竹竿把蛇挑走就行。结果众人到石女士家一看，吓得愣住了。

“这蛇蜷缩在农妇家的鸡圈，正吞食一整只雏鸡，蛇头被撑得有餐盘儿大。鸡圈旁边，还躺着一只死了的雏鸡。”梁上纲说，这蛇有成年人的手腕粗，约2米长，有墨绿色花纹。

担心蛇有毒伤人，梁上纲和众人放弃抓捕，先劝离周边村民，并报警求助。

在府店派出所民警和消防救援站队员到场前，这只蛇似乎注意到自己的处境，因在吞食中无法游走，就缓缓吐出雏鸡，并沿着鸡圈向上爬到石棉瓦的夹层中。

随后，消防救援人员身穿防护服一手抓住蛇尾将其拖出，另一人上前踩住蛇头，很快将蛇控制，将其装入编织袋。最后，众人把蛇带至河滩放生。

“市民发现这种蛇时不要惊慌，也不要擅自捕捉，应保持冷静，缓慢退到安全地带，也可及时报警或向林业部门求助。”市周山野生动物救助站工作人员说，这个村民家中出现的应为王锦蛇，体大凶猛但无毒，其身长可达2.5米以上，食谱广泛，野外捕食鼠、鸟、鸟蛋及其他小型动物。（记者 王博东 通讯员 姚红艳 赵聪聪）