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瓜农到出入境大厅门口避雨 警花为他提供午饭还帮助卖瓜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-25 09:34

老人接过捐款，非常感动

　　日前，洛宁县瓜农张方超开着手扶拖拉机回家，一路上想起热心市民的帮助，他很感动。22日下雨，他到西工派出所出入境大厅门口避雨，民警发现后不仅将他请进大厅，送来可口饭菜，并自发帮他在微信朋友圈里卖瓜。路过的热心市民看到，纷纷加入买瓜行列。

　　张方超今年68岁，洛宁县东宋镇照册村人，家里4亩地的西瓜陆续成熟，刚卖了不到一半。尽管他知道近几天我市降雨频繁，但21日凌晨3点，他还是从家里拉了一车西瓜前往市区卖。“西瓜熟了不能放，必须尽快卖出去。”张方超说，约7个小时后，他到达西工区，像不少进城卖瓜的瓜农一样，晚上他舍不得住旅馆，而是露天打地铺睡。

　　22日下起雨，车上还剩近半车瓜，张方超有些着急，但又没有办法。眼看雨越下越大，他只好到西工派出所出入境大厅门口避雨，随后出现了上述温暖的一幕。

　　李博秋是西工派出所社区警务大队五中队副中队长，负责管理出入境工作。当日中午，张方超在门口坐着避雨，李博秋得知他未吃饭，就把对方请到大厅避雨，又到食堂盛了一碗米饭和一碗菜给他。

　　张方超吃过饭，从车上抱下来两个西瓜，想送给李博秋及其同事杨璞璞等人表示感谢，她们觉得老人卖瓜不容易，几个人就自掏腰包购买了老人十几个西瓜。为让老人尽早卖完瓜回家，她们还在微信群与朋友圈发消息帮老人卖瓜。

　　此举得到众多人响应，李博秋的朋友李玲看到消息，开车过去购买了15个西瓜。杨璞璞将此事发到小区业主群里，四五十名业主报名要团购老人的西瓜，其中一名不愿透露姓名的业主，给她转过去100元微信红包，让她送给老人。

　　“本想着下雨天西瓜卖不完，幸亏得到民警与热心市民的帮助。”张方超说，车上的西瓜很快销售一空。他表示，大伙的帮助让他早早就回到家，改天他再到市区卖西瓜。（记者 魏巍 实习生 刘梦格 通讯员 张国锋 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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